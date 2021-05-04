صحة سوهاج: لم نتلق شكاوى من أعراض جانبية للقاحات كورونا

قالت الدكتورة كريمة حامد، وكيلة وزارة الصحة والسكان في محافظة سوهاج، إنّ الوزارة بصدد تكثيف أعداد مراكز اللقاح على مستوى المحافظة، ليشمل المراكز والإدارات بواقع 11 إدارة، طبقا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، حيث تستهدف تطعيم كل المواطنين، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأضافت حامد، في لقاء مع مراسل قناة إكسترا نيوز لايف، أنّ المستشفى به نوعين من التطعيمات وهما سينوفارم وأسترازينيكا: «نتلقي تلقى الشكاوى من المواطنين وملتزمون بالمتابعة الطبية بعد الحصول على اللقاحات»، موضحة أن الوزارة قابلتها مشكلة في بداية تطبيق النظام الخاص بتسجيل اللقاح، وهي وصول المعلومة للمريض وكيفية التسجيل.

وتابعت أنّ الوزارة أطلقت فرق التثقيف المجتمعي بجميع المراكز للتعريف بهذه المنظومة، وفقا لتعليمات وزير الصحة والسكان: «نشرح للمواطنين أهمية التطعيم وكيفية التسجيل على النظام وتحديد الموعد ثم التوجه إلى المركز المخصص للحصول على التطعيم».

وأشارت إلى أنّ المنظومة الجديدة ستشهد زيادة عدد المراكز، وإعادة إجراءات وتسهيل أخذ اللقاح بالنسبة للمواطنين والتسجيل الفوري والسماح الفوري، موضحة أنّ الوزارة تابعت نحو 12 ألف مواطن حتى الآن دون أي شكوى من المواطنين، كما يتواصل المواطنون مع الوزارة في المحافظة عبر الخط الساخن لتسهيل عملية التسجيل.

ولفتت إلى أنّ الوزارة لم ترصد أي أعراض جانبية للقاحات لأنها آمنة، فلا شكاوى منها أبدًا، داعية المواطنين إلى الإقبال على اللقاحات ووعدتهم بزيادة عدد مراكز تقديم اللقاح لهم، خاصة أنّ مصابي الأمراض المزمنة هم الأحق بالتطعيم.