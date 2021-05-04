بنك المعرفة يتيح مصادر تفاعلية للثانوية العامة في العربي والتاريخ والجغرافيا

أعلن بنك المعرفة المصري التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوي، الوصول لأكثر المصادر التعليمية بشكل تفاعلي وشيق في عدد من المواد الدراسية من خلال محتوى «نهضة مصر» المتاح على موقع بنك المعرفة.

وأضاف بنك المعرفة المصري من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المصادر التعليمية التفاعلية الشيقة التي تم إتاحتها الآن ستكون في اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا.

متوفر على محتوى نهضة مصر على منصة إدارة التعلم

وأوضح بنك المعرفة المصري، أنه يمكن لكافة طلاب الصف الثالث الثانوي الاستفادة من هذه المصادر التفاعلية في المواد الدراسية المختلفة من خلال محتوى نهضة مصر المتاح على منصة إدارة التعلم LMS عن طريق موقع بنك المعرفة المصري، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على الرابط التالي.

في سياق آخر، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن عرض مراجعة عامة في مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الصف الثالث الثانوي غدا، وذلك عن طريق بث مباشر على صفحتي وزارة التربية والتعليم ومنصة حصص مصر على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر «فيس بوك».

وأكدت «التعليم» أنه سوف يتم عرض مراجعة مادة علم النفس للثانوية العامة غدا الأربعاء الموافق 5 من الشهر الجاري في تمام الساعة 2 ظهرا، مع الأستاذ وسيم المغربي، كما أنه سوف يتم الإجابة على جميع تساؤلات طلاب الثانوية العامة في مادة علم النفس والاجتماع أثناء عرض البث المباشر.

وتأتي هذه المراجعة العامة في إطار سلسلة المراجعات التي تقدمها منصة حصص مصر، بشكل مجاني لمختلف الطلاب بداية من الصف الثالث الإعدادي وحتى الصف الثالث من المرحلة الثانوية من خلال بث مباشر أسبوعيا كل يوم أربعاء.