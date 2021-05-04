التخطيط: 47.5 مليار جنيه استثمارات موجهة للصحة خلال 21/2022

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، الملامح الأساسية لخطة عام 21/2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (18/2019-21/2022) أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، أهم مبادرات وبرامج قطاع الصحة بخطة العام المالي المقبل، مشيرة إلى نمو الاستثمارات الموجهة لمشروعات وزارة الصحة، لتصل إلى 47.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 205% مقارنة بـ20/2021 متضمنة مشروعات حياة كريمة.

وأوضحت أن أهم تلك المبادرات هي توفير الاعتمادات اللازمة لدخول المستشفيات الخدمة والإسراع من معدلات تنفيذ المنشآت الصحية الجاري إنشاءها وتطويرها، لسرعة دخولها الخدمة، وبدء استفادة المواطنين بها، التي تصل اعتماداتها إلى 1.56 مليار جنيه، حيث من المستهدف الانتهاء من 23 مستشفى تتراوح نسبة إنجازها حاليًا 77%، وكَذَلِك مُبادرة الـمشروع القَوْمِيّ لِلِاكْتِفَاء الذَّاتِي مِن مُشتقات البلازما، باعتمادات تصل إلى 650 مليون جنيه وتَستَهدِف إنْشَاء 20 مركزًا لتجميع البلازما ومخزن استراتيجي مركزى.

تابعت «السعيد» الحديث، حول مبادرات قطاع الصحة ضمن خطة 2021/2022 والتي تضم تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات والتوسع في إتاحة أسِرَّة الرعاية المركزة باعتمادات تصل إلى 598 مليون جنيه لتوفير 2861 سرير رعاية مركزة/ 420 حضانة أطفال/ 421 سرير رعاية أطفال، فضلًا عن تنفيذ أهداف مُبادرة «صحة المرأة» لتقديم أفضل خدمة لمرضى سرطان الثدي من خلال رفع كفاءة الكوادر الطبية وتطوير البنية التحتية لضمان جودة العلاج، بتكلفة كلية 600 مليون جنيه (بدأت في يوليو 2019) وباعتمادات تصل خلال 21/2022 إلى 105 مليون جنيه لتغطية 30 مليون سيدة.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن مبادرات قطاع الصحة تشمل تعزيز قُدرة الـمُنشآت الصحيّة على تقديم الخدمات الطبيّة بشكل مُتميّز في ضوء مُواجهة فيروس كورونا باعتمادات 983 مليون جنيه منها 450 مليون لتطوير 23 مُستشفى صَدْر، و400 مليون لتطوير 42 مُستشفى حُميّات، و43 مليون لتطوير منافذ الحجر الصحي، و120 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة المعامل المركزية ومعامل المحافظات.

كما تتضمن المبادرات زيادة مُعدّلات التغطيّة بالـمُستشفيات الجامعيّة على مُستوى الـمُحافظات، باعتمادات 1 مليار جنيه للانتهاء من تنفيذ 7 مستشفيات جامعية جديدة، فضلًا عن مبادرة ميكنة المستفيات الجامعية باعتمادات 400 مليون جنيه لمَيّكنة 115 مُستشفى جامعي، وإنشاء سِجِل صحي إليكتروني لكافة الـمُتردّدين.

وحول خطة تنمية الأسرة المصرية، أوضحت السعيد أنها تهدف إلى الارتقاء بالخصائص السكانية وضبط النمو السكاني باعتمادات تصل إلى 2.9 مليار جنيه لرفع كفاءة 125 مستشفى تكامل، وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحق بمستشفيات التكامل، وتوفير وإتاحة وسائل تنظيم الأسرة، وتشغيل 20 مركز تنمية أسرة، بالإضافة إلى تمويل 350 ألف مشروع متناهي الصغر، وميكنة خدمات تنظيم الأسرة وربط قواعد البيانات.