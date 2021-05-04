هل يجوز الصيام في أول الحمل ومتى يضر بالجنين؟.. طبيبان يُجيبان

تتساءل الكثير من السيدات الحوامل عن كيفية صيام رمضان ومتى يحق لهن الصيام، ومتى يسبب ضررًا لصحتهن وصحة الجنين، وما هو النظام الغذائي الكامل الذي يجب أن تعتمد عليه المرأة الحامل في الشهر الكريم، بحيث تضمن تغذية صحية لها ولجنينها، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومحرك البحث جوجل، كما يظل السؤال الأبرز هو هل يجوز الصيام في أول الحمل ومتى يضر بالجنين؟.

«الوطن»، طرحت سؤالًا هل يجوز الصيام في أول الحمل ومتى يضر بالجنين؟، على الدكتور مصطفى اللقاني، مدرس مساعد النساء والتوليد بكلية الطب في جامعة كفر الشيخ، و الدكتورة دعاء درويش، أخصائي التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي في كفر الشيخ، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

طبيب يوضح هل يجوز الصيام في أول الحمل ومتى يضر بالجنين؟

حيث أكد الدكتور مصطفى، على أنه أثناء الحمل تحدث بعض التغيرات الفسيولوجية والتي تتمثل في تحويل مسار كمية كبيرة من الدم لتغذية الرحم والجنين داخل الرحم، كما أن هناك تغيرات فسيولوجية في حركة المعدة والأمعاء، حيث تقل حركة المعدة والأمعاء ما يزيد من فرصة حدوث القئ والانتفاخات وغيرها من الأعراض الجانبية بالجهاز الهضمي، ولذلك هناك بعض التعليمات المهمة أثناء الصيام تجنبا لحدوث أثار جانبية كبيرة على الجنين أو الأم.

هل يضر صيام رمضان بصحة الحامل والجنين؟

يقول اللقاني، إن صيام رمضان يضر بصحة الحامل والجنين، إذا كانت مصابة بأحد الأمراض المزمنة مثل حالات السكر وحالات الضغط المرتفع وحالات مرض الكلي المزمن، وإذا كنت حامل في توأم، وإذا شعرت بالأعراض التالية أثناء الصيام فلابد أن تسارع بالإفطار.

قله حركه الجنين، «أقل من 10 حركات خلال 12 ساعة»، الهبوط والإعياء الشديد أو الدوار، الشعور بالعطش الشديد وجفاف العين الشديد فهي علامات لحدوث جفاف بالجسم، فقدان الوزن المستمر.

متى يجوز الصيام للحوامل؟ التغذية مهمة

ونصح اللقاني، الحوامل بضرورة الإكثار من شرب السوائل لزيادة التغذية للجنين ومنع التجلطات بالدم، وتجنب الأطعمة المقلية والتي تحتوى على كميات كبيرة من الدهون وذلك لصعوبة هضمها أثناء الحمل نتيجه قلة حركة المعدة، وأن يتم تقسيم الوجبات فبدلا من أن تأكل الحامل وجبتين، يجب أن يكونوا خمس وجبات وفي كل وجبه نقلل من الكمية بالوجبة، وضرورة الإكثار من الخضروات والفواكه فهي تحسن حركه الجهاز الهضمي، والإكثار من البروتينات والمكسرات فهي تمد جسمك بالطاقة، ومضغ الأكل جيدا لتحسين كفاءة الهضم، وتجنب المشروبات التي تزيد الإدرار بالبول لعدم حدوث الجفاف.

النظام الغذائي للمرأة الحامل أثناء الصيام

ووضعت الدكتورة دعاء درويش، النظام الغذائي للمرأة الحامل أثناء الصيام، مؤكدة أن الحامل تعتمد حالتها الصحية على الطبيب الذي تتابع معه، فشهور الحمل الأولى تختلف عن الأخيرة في الصيام، حيث أن الشهور بعد الرابع آمن للمرأة الحامل في الصيام، ويجوز الصيام للحوامل فيها، وأنها لابد وأن تأكل جيدا.

وأضافت أخصائي التغذية العلاجية، أن وجبة الإفطار لابد وأن تكون متكاملة تحتوي على البروتينات الحيوانية والنبايتة، مثل الفاصوليا واللوبيا، ونشويات وكربوهيدرات، والألبان ولو كان قليل الدسم، زبادي لعدم زيادة الوزن، والجنبة القريش والبيض المسلوق.

هل يجوز الصيام في أول الحمل ومتى يضر بالجنين؟.. اشربي مياه

وتؤكد على أنه يجوز الصيام في أول الحمل، حال تمتع الحامل بصحة جيدة، وأنه يجب عليها تناول من 8 لـ12 كوب ماء لأن عدم شرب الماء يزيد من احتباس السوائل، كما أنها لابد وأن تعمل على تأخير وجبة السحور قدر المستطاع، وأن تأكل وجبات صغيرة على فترات متفاوتة، وتقليل كمية الأكل وتقلل من السكريات، وأن تشرب عصير التوت لأنه يتقلل من التهابات المسالك البولية وخاصة في الشهور الأخيرة من الحمل.

الصيام في أول الحمل.. لاتتعرضي للشمس

كما أنه مع الصيام في أول الحمل، يجب ألا تتعرض المرأة للشمس أثناء النهار، واللجوء للطبيب حال الشعور بالتعب، وأنه لابد أن تأخذ قسطًا من الراحة، وتتابع حركة الجنين في بطنها، كل ساعة، وتتناول الفواكه بشكل عام والتمر بشكل خاص لأنه غني بالكالسيوم والحديد، وللحفاظ على صحتها وصحة الجنين، وتتناول اللحوم الحمراء والخضروات الورقية بكل أنواعها، وشوربة الدجاج أو اللحم، والبعد عن الشوربات بالكريمة وغيرها، والاعتماد على الفاكهة أكثر لأنها تعطي طاقة وتقلل الإحساس بالجوع.

كما يجب عليها تناول الفواكه المجففة والمكسرات لاحتوائها على المكملات الغذائية، والبعد عن الشاي والقهوة والمنبهات، وأن تكون وجبة الإفطار والسحور وجبات متكاملة.