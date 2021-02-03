بعد منعهن من تلقي لقاح كورونا.. كيف تتفادى الحوامل عدوى الفيروس؟

بمزيد من التفاؤل يتسقبل العالم لقاحات كورونا المختلفة، التي تنبأ البحوثات بقيمتها الكبيرة في مكافحة الفيروس المستد «كوفيد 19»، والقضاء بنسب كبيرة تصل لـ95% عليه، ومع ذلك استثنت بعض شركات الدواء فئة السيدات الحوامل من تلقي اللقاح ومن بينها شركة أسترازينيكا.

نحو 50 ألف جرعة من لقاح استرازينكا المُصنع في الهند وصلت إلى مصر، ولكن الدكتورمحمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أكد أن السيدات الحوامل لن يحصلوا على التطعيم في الفترة الحالية لأن التطعيمات تم الموافقة عليها بشكل طارئ.

ليس أسترازينكا وحده الممنوع عن الحوامل، بل أوصت منظمة الصحة العالمية أمس، بعدم استخدام لقاح مودرنا أثناء الحمل "إلا إذا كانت فائدة تطعيم المرأة الحامل تفوق مخاطر اللقاح المحتملة، كما قالت شركة فايزر، إن التجارب السريرية للقاح لم تشمل الحوامل ولا المرضعات، ما أثار التساؤل حول كيفية حماية السيدات الحوامل من كورونا دون تلقي اللقاح.

طبيب: منع الحاومل من تلقي اللقاح بسبب استبعادهن من التجارب السريرية

وللإجابة عن هذا السؤال، قال الدكتور حسني سلامة، أستاذ الكبد والأمراض المعدية، بكلية طب قصر العيني، إن منع الحوامل من تلقي لقاحات كورونا المختلفة يأتي بسبب استبعادهن من التجارب السريرية للقاح، وذلك لعدم المخاطرة بحياتهن أو حياة الأجنة، وهو ما جعل هناك علامة استفهام حول أعراض اللقاح عليهن.

وأضاف سلامة لـ«الوطن»، أن اتقاء شرور كورونا بالنسبة للحوامل سيلزمهم بالأجراءات الاحتراوزية والوقائية المعتادة بعيدًا عن اللقاح، ولكن بشكل أكثر صرامة، لأنه في حالة الإصابة يتأذى شخصان وليس شخصًا واحدًا الأم والجنين.

وأشار أستاذ الأمراض المعدية، إلى أن الأم الحامل يجب أن تهتم بالفيتامينات والمكملات الغذائية الطبية لتعزيز صحتها وصحة الجنين من العدوى بالفيروس، واستشارة طبيبها في كل شىء دون الإنصات إلى المعلومات الخاطئة من السوشيال ميديا، مع الإكثار من شرب المياة والسوائل الطبيعية.

كما أوضح أن يجب على الحامل عدم النزول من المنزل سوى للقيام بالزيارات الضرورية فقط كالعيادات، وعدم الاختلاط المباشر بالأشخاص وفي حالة الذهاب للطبيب يفضل الذهاب بسيارة خاصة بعيدًا عن الزحام، مع الحرص على تجنب لمس أسطح الأماكن العامة.

ونصح السيدات الحوامل بتقوية جهازهن المناعي من خلال الفواكة والمشروبات التي تحتوي على فيتامين سي، مع الاهتماما بغسل اليدين باستمرار، واختيار مكان مناسب في وقت الوضع يكون على درجة عالية من التعقيم والأمان.