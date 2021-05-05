«منها البرتقال واللبن».. الصحة تحدد مشروبات لتقوية الجهاز المناعي

تحرص وزارة الصحة والسكان علي تقديم روشتة علاجية يومية للمواطنين، تزامنا مع الموجة الثالثة لفيروس كورونا والتي يشهد المنحني الوبائي فيها ارتفاع ملحوظ في أعداد إصابات الفيروس والوفيات، وذلك في إطار الحرص علي سلامة وصحة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والنهوض بالصحة العامة وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت الوزارة في منشور توعوي: إنه يجب الحفاظ علي الجهاز المناعي للجسم الذى له دور كبير في مواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلي وجود مجموعة من المشروبات التي تساهم في الوقاية من الفيروس.

وتابعت الوزارة: أن كوب من عصير البرتقال الطبيعي يغنيك عن كبسولة من فيتامين ج، وكذلك اللبن مهم حيث يعتبر مصدر للبروتين وأيضا الزنك فتناول كوب في الصباح وأخر في المساء يعزز المناعة، مشددة على أن الجفاف يؤثر علي الصحة وأداء أجهزة الجسم بشكل عام لذلك لابد من شرب من 8 لـ10 اكواب من المياه يوميا.

أرقام «الصحة» للتعامل مع حالات كورونا

وطالبت «الصحة» المواطنين مجددًا بأنه حال ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى تابعة للوزارة بالمحافظة، أوالاتصال بالخط الساخن 105 لتلقي الاستفسارات والتوجه إلى أقرب مستشفى، كما أكد أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية من خلال إرسال رسائل نصية بها كلمة «عزل» على الرقم 1440.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلي درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد واتخاذ مايلزم للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض، مناشدة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل علي موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي.