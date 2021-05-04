طيارو الخطوط الهندية يمتنعون عن العمل حتى يتم تطعيمهم ضد كورونا

أعلن طيارو شركة الطيران الهندية «Air India» امتناعهم عن القيام برحلات، حتى تقوم السلطات بتطعيمهم ضد فيروس كورونا، وسط تزايد أعداد الإصابات هناك.

ومن جانبها، قالت نقابة الطيارين الهنود في رسالة إلى شركة الخطوط الهندية: «بدون دعم طبي للطاقم، وبدون تأمين، بالإضافة إلى تخفيضات كبيرة في الأجور، لسنا في وضع يسمح لنا بمواصلة المخاطرة بحياة طيارينا دون تلقيح، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم نقلا عن وكالة انترفاكس.

تدهور الوضع الوبائي في الهند

وقد تدهور الوضع الوبائي في الهند بشكل خطير في الأسابيع الأخيرة، وباتت المستشفيات غير قادرة على التعامل مع العدد الهائل من المصابين لفيروس كورونا القادمين إليها، كذلك لجأ المواطنون إلى حرق جثث المتوفين عن طريق الحطب، بسبب اكتظاظ محارق الجثث.

22 مليون إصابة بفيروس كورونا

وسجلت الهند منذ بدء تفشي الوباء أكثر من 22 مليون إصابة بفيروس كورونا، وارتفع إجمالي الوفيات فيها إلى أكثر من 222 ألف حالة وفاة حتى الآن.

وفي وقت سابق، تم الاتفاق بين رئيس الوزراء الهندي والرئيس الروسي على إنتاج لقاح سبوتنيك في الروسي في الهند، على أمل أن يسهم ذلك في تحجيم الجائحة، إلا أن معدل انتشار الجائحة أسرع فيما يبدو من أي إجراءات من المزمع اتخاذها.