«جنش» الأقل ضربا في رامز عقله طار خلال لعبة حرب الألوان

حل اللاعب محمود عبدالرحيم جنش، حارس نادي الزمالك، ضيفًا على برنامج رامز عقله طار، المذاع على شاشة قناة MBC مصر، حيث كان أقل ضيف يتعرض للضرب في لعبة الألوان بسبب حركته الزائدة.

وحاول رامز جلال أن يضرب ضيفه ببندقية «لعبة» في لعبة حرب الألوان، إلا أنه لم يتمكن من إصابة جنش سوى مرتين فقط، بينما كان يتمكن من إصابة ضيوفه عدة مرات، بينما كانت الفنانة السعودية ريم عبدالله هي الأكثر تعرضًا للضرب.

رامز لـ جنش: فاكر لما طلعت لسانك للأهلي

واستقبل رامز ضيفه اليوم بسخرية كبيرة، وقال له: «فاكر يا جنش لما طلعت لسانك لجمهور الأهلي وقعدت تكيد فينا، جه اليوم اللي هحبسك في القفص»، وعندما ضربه في لعبة الألوان قال: «فشيت غليلي فيك».

تفاصيل المقلب

ويقوم مقلب رامز على توجيه الدعوة للضحية الجديدة بهدف المشاركة في افتتاح ملاهي موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويستقبل الضحية الفنان حسن العسيري ويصطحبه في جولة بالملاهي، وفي اللعبة الخاصة برمي الكرات يقوم رامز جلال بضرب الضحية من الخلف بالكرات دون أن يراه.

وبمجرد انتهاء فقرة حسن العسيري، يذهب الضحية للقاء المذيعة سارة مراد، وتوجه لها أسئلة وتكون الإجابات ساخرة وكوميدية على لسان رامز جلال، وبعد ذلك تذهب سارة بصحبة الضحية لاختيار عدد من رواد الملاهي من الأشخاص التابعين للبرنامج ويكون من بينهم رامز جلال متخفيًا في شخصية الهندي بهجان، ويركبون جميعًا لعبة الموت.