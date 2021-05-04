رئيس التحرير

محمود مسلم

فايزر: تعاقدنا لتقديم 1.6 مليار جرعة من لقاحات كورونا على مستوى العالم

مقابل 26 مليار دولار

كتب:

خالد عبد الرسول ووكالات
07:57 م | الثلاثاء 04 مايو 2021
لقاح فايزر

لقاح فايزر

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الأمريكية للأدوية، ألبرت بورلا، اليوم الثلاثاء، أنه تم التعاقد مع الشركة لتقديم 1.6 مليار جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا على مستوى العالم هذا العام.

ونقلت شبكة سي إن إن، الإخبارية الأمريكية، اليوم، عن «بورلا» قوله إن الشركة تتوقع إنتاج ما لا يقل عن 3 مليارات جرعة من اللقاح خلال عام 2022.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن فايزر تجري محادثات مع الدول لعقود التوريد المحتملة خلال السنوات المقبلة.

إيرادات تقارب 26 مليار دولار

وأشار، إلى أن الشركة تتوقع إيرادات تقارب 26 مليار دولار من لقاحات كورونا في عام 2021.

اقرأ المزيد:

دراسة: المتعافون من كورونا يحتاجون جرعة واحدة من لقاح فايزر أو موديرنا

لقاح فايزر يثير التساؤلات.. إصابات بالتهاب في عضلة القلب بعد التطعيم

رويترز: إسرائيل تفحص شبابا تلقوا لقاح فايزر وتعرضوا لالتهاب في القلب

13 شركة عالمية تتعاون لإنتاج 2 مليار جرعة من لقاح فايزر سنويا