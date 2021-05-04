«ابتلع قشرة لب» فريق طبي ببنها الجامعي ينقذ طفلا عمره 10 شهور من الموت

تمكن فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي برئاسة الدكتور محمد أحمد الجزار أستاذ الأمراض الصدرية والجراحة من إنقاذ طفلا عمره 10 شهور وانتشال «قشرة لب» ابتلعها استقرت في قصبته الهوائية ما تسبب له في كحة مستمرة على مدار شهرين تم علاجه خلالهما على أنه يعاني من حساسية في الصدر.

الجزار: الكحة المستمرة أهم أعراض وجود أجسام غريبة بالصدر

أوضح الدكتور الجزار أن المستشفى استقبلت الحالة وهى تعاني من الكحة المستمرة وبإجراء الأشعة المقطعية تببن اشتباه في وجود جسم غريب محشورا في القصبة الهوائية وبإجراء المنظار تأكد التشخيص حيث تبين أن الطفل وعمره 10 شهور في مرحلة تعلم الزحف وعثر على «قشرة لب» في الأرض وابتلعها بفمه لتستقر في القصبة الهوائية، ولأن أهله لم يلاحظوا الواقعة عالجوه على مدار شهرين باعتبار الحالة حساسية صدر، وبعرضه على الفريق الطبي ببنها الجامعي تببن التشخيص السليم وتم استخراج «قشرة اللب» بنجاح.

الجزار يناشد أولياء الأمور الحذر ومتابعة أبنائهم

وناشد «الجزار» أولياء الأمور بالحذر ومتابعة أبنائهم في هذه المرحلة السنية الحرجة قائلا «أرجوكم خلوا بالكم من أولادكم في أي سن طالما بيزحف أو لسه أقل من 5 سنوات»، مشيرًا إلى أن الجراحة أجريت اليوم قبيل الإفطار معقبا «أحلي فطار ده انهارده بعد تفريج كرب ناس وإنقاذ هذا الطفل البرئ».

الجزار يوجه الشكر للفريق المعاون

ووجه الجزار الشكر لفريق العمل وأطباء التخدير والتمريض والعاملين بالقسم والعمليات، موضحا أن الطفل كان يعاني من زرقان بالوجه وعدم القدرة على التنفس، مشيرًا إلى أن العملية تمت بنجاح مع استقرار حالة الطفل.

الجزار يعلن تفاصيل الحالة علي الفيس بوك

وأضاف «الجزار» عبر منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «قبل الفطار تفرج كرب ناس عاشوا شهرين يلفوا على الدكاترة، عشان ابنهم ما بيخفش من الكحة ومن رؤية الأشعة تلاقي اشتباه جسم غريب محشور في القصبة الهوائية وبعد المنظار يتأكد التشخيص، طفل عمره 10 شهور لسه بيتعلم الزحف يلاقي قشرة لب في الأرض يلتقطها بفمه فيشرق فيها وتستقر في القصبة الهوائية وطبعا علشان أهله ما شافوهوش محدش عرف إنه شرقان في حاجة، وفضل يتعالج على إنه حساسية صدر شهرين، لحد ما ربنا وفقنا للتشخيص السليم، وجرى استخراج قشرة اللب بنجاح والحمد لله».

فيما وجه أهالي الطفل الشكر لأطباء مستشفى بنها الجامعى، الذين لم يتأخروا وأسرعوا إلى فتح غرفة العمليات وإجراء الجراحتين وإنقاذ حياة طفلهم.