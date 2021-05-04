استقرار أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم عالميا ومحليا

استقرت أسعار الذهب في نهاية معاملات اليوم الثلاثاء الموافق 4 مايو الجاري، في البورصات العالمية وأسواق المال، الأمر الذي انعكس على السوق المحلي، حيث ثبتت الأسعار عن نفس القيمة منذ مساء معاملات أمس الاثنين، وكان المعدن الأصفر قد ارتفع في السوق المالي أمس بمقدار حوالي 4 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

وفي إطار اهتمام الكثيرين بأسعار الذهب قبل شرائه، ترصد «الوطن» متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ومتوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18 والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في بداية التعاملات اليومية في البورصات العالمية وأسواق المال، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، وتقدمها للقارئ على مدار الساعة، التي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، بين 889 و891 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21، اليوم، بين 778 و780 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18، بين 667 و669 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، اليوم الثلاثاء، في البورصات العالمية، بين 6224 جنيهًا إلى 6240 جنيها.

وقال وصفي واصف رئيس شعبة الذهب في الغرف التجارية في تصريحات سابقة لجريدة «الوطن»، إن أسباب انخفاض أسعار الذهب في مصر، ترجع إلى انخفاض سعر اوقية الذهب في البورصات العالمية، وارتفاع سعر صرف الدولار في بعض الدول من العالم، وهو الأمر الذي انعكس على انخفاض سعر الذهب هنا في الأسواق المصرية.

وأشار «وصفي»، إلى إن الوقت الحالي يعتبر الأنسب لشراء الذهب، لوجود اتجاه كبير لدى أصحاب الذهب نحو البيع، في ظل تخوفات باستمرار انخفاض الذهب خلال الأيام المقبلة.

وفي ذات الصدد، قال الخبير الاقتصادي بلال شعيب، إن الأيام المقبلة ستشهد إقبال عدد من المواطنين على شراء الذهب، كونه الأفضل والآمن للاستثمار في ظل انخفاض سعر الفائدة في البنك، متوقعًا أن تستمر أسعار الذهب في الانخفاض، خصوصًا في ظل الغموض المستمر وعدم الاستقرار في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا.

ولفت، إلى أن كل التوقعات كانت تتجه نحو ارتفاع أسعار الذهب، خصوصًا في فترة أعياد الميلاد.