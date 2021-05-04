آخر ظهور فني لـ نادية العراقية قبل دخولها العناية المركزة

شهدت الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية، تدهورًا كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية، حيث دخلت العناية المركزة إثر إصابتها بفيروس كورونا.

ويأتي آخر ظهور فني للفنانة نادية العراقية، قبل دخولها العناية المركزة، من خلال مُشاركتها في موسم دراما رمضان الحالي، حيث تعاونت مع الفنان علي ربيع في مسلسله الكوميدي «أحسن أب»، والذي عُرض في النصف الأول من شهر رمضان.

وجسدت نادية العراقية، دور زوجة الفنان سامي مغاوري، والذي يظهر بدور والد علي ربيع، والذي تقع عدّة مواقف كوميدية بين هذه الأسرة، طوال أحداث المسلسل.

مسلسل أحسن أب

يذكر أنّ مسلسل «أحسن أب»، الذي ظهرت فيه الفنانة نادية العراقية، هو من المسلسلات ذات الـ15 حلقة الذين ينتافسون في رمضان الحالي، وهو من بطولة علي ربيع وسامي مغاوري وخالد عليش وهاجر أحمد وعماد رشاد وهشام إسماعيل وأحمد فتحي وأحمد الشامي، من تأليف أحمد محيي، وإخراج معتز التوني، وعرضته قناة الحياة الفضائية، في الساعة السادسة والنصف مساء.

وتدور أحداث المسلسل حول المحتال مختار الذي يحاول جني ثروة كبيرة، عبر مواقف فاشلة، ويتمنى الخلاص من والده البخيل، ليصطدم بالصدفة بمسابقة أحسن أب التي تصل قيمة جائزتها 300 ألف دولار، ليسعى إلى سرقتها، بمساعدة صديقه شفيق، والطفل المتسول زيكا، ما يورطه في الكثير من المواقف الكوميدية.

تطورات الحالة الصحية لـ نادية العراقية

وكانت «مي» ابنة الفنانة نادية العراقية، قد كشفت عن تطورات حالتها الصحية، حيث كتبت عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «أماما في العناية المركزة حالتها حرجة وصعبة جدًا من يومين.. أرجوكم ادعوا لها بالشفاء بحق الأيام المفترجة دي أنا كان لازم أكتب البوست ده عندها يمكن دعاكم يقدر يعمل حاجة.. اللهم أني لا أسالك رد القضاء ولكني اسألك اللطف فيه».

مسيرة نادية العراقية

يذكر أنّ الفنانة نادية العراقية، وُلدت في العراق عام 1963، وبدأت مشوارها الفني في المسرح والتليفزيون العراقي، ثم إنتقلت إلى مصر وشاركت في أدوار ثانوية صغيرة، كما شاركت في عدد من الإعلانات التجارية، كانت بداية عملها في مصر من خلال المشاركة بمسلسل «سامحوني ماكنش قصدي» عام 2000، ثم فيلم «أفريكانو» بالعام التالي، لتتوالى بعد ذلك أعمالها والتي من أبرزها: «أبو علي، حاحا وتفاحة، ورقة شفرة».