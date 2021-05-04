موعد مسلسل ولاد ناس الحلقة 23.. على مختلف القنوات

موعد مسلسل ولاد ناس الحلقة 23، مسلسل شيق ومميز أثار انتباه المشاهدين منذ الحلقة الأولى ضمن مسلسلات دراما رمضان، بسبب قصته الدرامية التي تتناول قضايا ومشكلات التعليم، لذا يبحث المشاهدون عن موعد مسلسل ولاد ناس الحلقة 23.

مسلسل ولاد ناس الحلقة 23 يتناول قضايا مهمة، كمشكلات التعليم اليومية التي تشغل بال أولياء الأمور، ويُكثر المشاهدون من البحث عن موعد عرض مسلسل ولاد ناس الحلقة الثالثة والعشرون، الذي يذاع على أكثر من قناة وبمواعيد مختلفة، لمعرفة تطورات الأحداث.

وتقدم «الوطن» فيما يلي، موعد عرض مسلسل ولاد ناس الحلقة 23:

موعد عرض مسلسل ولاد ناس

موعد عرض مسلسل ولاد ناس الحلقة 23 على القاهرة والناس يكون في الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، وعلى قناة صدى البلد في تمام الساعة 1:00 صباحًا، والإعادة 8:00 صباحًا، و7:00 مساءً.

موعد عرض مسلسل ولاد ناس الحلقة 23 على قنوات النهار في تمام الساعة الحادية عشرة مساء، ويعرض مسلسل ولاد ناس الحلقة 23، على قناة «النهار دراما» في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

ومسلسل ولاد ناس الحلقة 23، يعرض أيضًا على قناتي «ten» و«المحور».

قصة مسلسل ولاد ناس

تدور قصة مسلسل ولاد ناس في إطار اجتماعي، إذ تلقي الضوء على حال الأسر المصرية وعلاقة الآباء والأبناء من أجيال المراهقين، وأوضاع التعليم والتربية.

أبطال مسلسل «ولاد ناس»

مسلسل ولاد ناس بطولة رانيا فريد شوقي، صبري فواز، وفاء صادق، أحمد وفيق، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، لقاء سويدان، أحمد صيام، وصفاء الطوخي.

قصة مسلسل ولاد ناس بدأ مسلسل ولاد ناس بحادث انقلاب أتوبيس مدرسة دولية في طريق الشيخ زايد، وتصاعدت الأحداث بطريقة مشوقة، إذ نقل الطلاب المصابين إلى المستشفى، وأعمارهم تتراوح بين 5 و12 عامًا، وعددهم 11 طالبًا، وأجريت لهم عددا من العمليات الجراحية العاجلة، فيما توفي سائق الأتوبيس، وأصيبت المشرفة بحالة حرجة.