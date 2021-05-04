«كبار بلا مأوى» ينقذ شابًا ويودعه مستشفى العباسية لتلقي الرعاية

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الإجتماعي، بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، التي تم تداولها بعدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشارت الاستغاثة إلى وجود مواطن يبلغ من العمر 35 عاما بلا مأوى يعاني من أمراض نفسية وهلاوس سمعية وبصرية، وذلك بميدان عبدالمنعم رياض بوسط القاهرة أسفل كوبري أكتوبر، وفي هذا الإطار تولى المسئولون بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بالبرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الإجتماعي ومأمور قسم شرطة بولاق أبو العلا والدكتورة رانيا زكريا مدير عام مستشفيات الصحة النفسية.

وفي ذات السياق، تم تشكيل فريق عمل ضم أعضاء الفريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى وعناصر شرطة قسم بولاق أبو العلا، وقد توجه الفريق إلى موقع الاستغاثة واصطحب المواطن محل الشكوى إلى مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي أجراها أطباء مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، قد تبين أن المواطن يعاني من مرض نفسي، وعليه تقرر إيداعه مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لحين تماثله للشفاء.