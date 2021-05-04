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محمود مسلم

نائب وزير الخارجية يستقبل نظيره التركي غدا

كتب:

الوطن
09:27 م | الثلاثاء 04 مايو 2021
نائب وزير الخارجية

نائب وزير الخارجية

يستقبل السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية، غدا الأربعاء، سادات أونال  نائب وزير خارجية تركيا، بمقر وزارة الخارجية.

وكانت وزارة الخارجية، أعلنت عقد مشاورات سياسية بين مصر وتركيا، برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري، والسفير سادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، في الفترة من 5 إلى 6 مايو 2021 في القاهرة.

وستركز المناقشات الاستكشافية، على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلديّن على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.

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