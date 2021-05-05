الصحة تطمئن المواطنين عن متلقي لقاح كورونا: لم يشتكي أحد من أي اعراض

أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم تلقي الوزارة أي شكوى من المواطنين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا المستجد، سواء «سينوفارم أو أسترازنكيا»، بعد تلقي الجرعتين من اللقاح الصيني أو الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا، وطمأنت الوزارة المواطنين من جميع اللقاحات، مؤكدة أنها فعالة وآمنة.

الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا

كما ناشدت الوزارة، المواطنين، بضرورة الإسراع في التسجيل علي موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، مطالبة المواطنين بمساعدة الوزارة في تطعيم أكبر عدد من المواطنين.

وأوضحت الوزارة، أن الموقع الإلكتروني الخاص بلقاح كورونا، الذي خصصته الوزارة للمواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح، ليس الطريقة الوحيدة للتسجيل، لكن هناك خطوط ساخنة للوزارة، مشيرة إلى تخصيص الوزارة وحدة صحية داخل كل مستشفى لاستقبال المواطنين، وإدخال بياناتهم الشخصية بطريقة صحيحة، من خلال فرق فنية مخصصة لذلك.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين مجددًا في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا، التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان بالمحافظة، أو الاتصال بالخط الساخن «105» لتلقي الاستفسارات، والتوجه إلى أقرب مستشفى، مشددة على أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية، من خلال إرسال رسائل نصية بها كلمة «عزل» على الرقم «1440».

وأكدت الوزارة، ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار، لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة، وعدم التكدس أو لمس أي أسطح، وفي حال الخروج، لابد من الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.