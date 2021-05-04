«الصحة» تعلن ارتفاع معدل الشفاء من كورونا لـ77% وتحذر من «خيم رمضان»

نفى الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، بتغير بروتوكول علاج مصابي كورونا هذه الفترة رغم ارتفاع اصابات الفيروس وفقًا لمستجدات فيروس كورونا في مصر، مبينًا أنَّ البروتكول الإعلامي المصري من أفضل أنواع البروتكولات العلاجية علي مستوى العالم، فوصلت نسبة الشفاء من فيروس كورونا لـ77% وفقًا لآخر إحصائيات صادرة عن وزارة الصحة.

ذروة انتشار الموجة الثالثة لكورونا

وأضاف «النادي»، لـ«الوطن»، أنَّ مصر في ذروة انتشار الموجة الثالثة لفيروس كورونا، لذلك يجب على المواطنين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون والبعد عن المناطق المزدحمة والتقليل من الخيم الرمضانية لأنَّها كانت سبب في ارتفاع معدلات الإصابة ، مشيرًا إلى عدم اتباع الإجراءات الاحترازية وتراخي المواطنين.

وأوضح عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنَّ لقاحات كورونا آمنة وفعالة، وعلى المواطنين ضرورة التسجيل للمساهمة في الحد من انتشار العدوي، مؤكّدًا أنَّ التطعيم ليس إجباري ولكنه التزام أخلاقي لمساعدة الدولة في السيطرة على الفيروس.

الاتصال بوزارة الصحة حال ظهور أي عرض

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين مجددًا في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة بالمحافظة، أوالاتصال بالخط الساخن 105 لتلقي الاستفسارات والتوجه إلى أقرب مستشفى، مؤكّدًا أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية من خلال إرسال رسائل نصية بها كلمة «عزل» على الرقم 1440.

وتواصل وزارة الصحة، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

وطمأنت وزارة الصحة المواطنين بتوفير كل الأدوية الخاصة بالبروتكول العلاجي الخاص لمصابي فيروس كورونا وكذلك «تانكات الأكسجين».