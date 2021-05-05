بعد منحها لخالد سليم.. تعرف على شروط الحصول على الإقامة الذهبية بدبي

منحت دولة الإمارات، الفنان خالد سليم الإقامة الذهبية، وهي عبارة عن تأشيرة طويلة الأمد، يتم منحها لبعض الفئات بشروط، حيث تمنح صاحبها حق الإقامة في دولة الإمارات لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات.

تستعرض «الوطن» فى سطور ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، ما هي الإقامة الذهبية بدولة الإمارات، ومن يمكنهم الحصول عليها والشروط من خلال موقع السفارة بالقاهرة:

تأشيرة إقامة طويلة الأمد في الإمارات

الإقامة الذهبية أو تأشيرة طويلة الأمد، بدأ العمل بها في دولة الإمارات منذ عام 2019، وهي تتحدد إما لـ5 أو 10 سنوات، وتجدد بشكل تلقائي عند توافر نفس الشروط، لكنها متاحة لفئات معينة، منها المستثمرين ورواد الأعمال أو أصحاب المواهب التخصصية.

ويمكن للمقيمين في دولة الإمارات والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين للقدوم للعمل والعيش والدراسة، التمتع بإقامة طويلة الأمد، دون الحاجة لكفيل إماراتي، مع نسبة تملك 100% داخل إمارات الدولة خلافا للمتعارف عليه الذي يقضي بضرورة وجود شريك محلي بحصة لا تقل عن 51% في مشاريع الأعمال والاستثمار داخل إمارات الدولة.

تأشيرة الإقامة لعشر سنوات

يمكن للفئات التالية الحصول على تأشيرة إقامة في الإمارات لمدة عشر سنوات:

المستثمرون

يمكن للأشخاص الذين لديهم استثمارات عامة داخل الدولة لا تقل عن 10 ملايين درهم، في تلك الحالات: أن يتم وضع تلك الوديعة بنفس القيمة في صندوق استثماري داخل الدولة، أو أن يتم إنشاء شركة بنفس قيمة رأس المال، أو أن يكون الشخص شريك في شركة قائمة أو جديدة، بحصة مالية بنفس القيمة، وأن يكون هناك عدة استثمارات في الدولة بشرط ألا يقل الاستثمار في غير العقار عن 60%، من إجمالي تلك الاستثمارات.

تتضمن شروط التأشيرة:

أن يكون الرأسمال المستثمر مملوكا بالكامل للمستثمِر وليس قرضا، وتقديم أدلة تثبت ذلك.

الاحتفاظ بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور تصريح الإقامة.

أن تكون الذمة المالية للمستثمر غير مثقلة بمطالبات، أو ديون تؤثر على ملاءته المالية التي لا تقل عن 10 ملايين درهم.

يمنح المستثمر من خارج الدولة إذن متعدد الدخول للدولة لمدة 6 أشهر، مع قابلية التجديد لمدة 6 أشهر أخرى.

تشمل الفيزا طويلة الأمد الزوجة والأولاد، مدير تنفيذي واحد، واستشاري واحد، وكذلك يتاح للمستثمر تأشيرة لـ3 من عمال الخدمة المساعدة.

أصحاب المواهب

يتم منح تأشيرة الإقامة «التأشيرة» لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين، وهي تشمل الزوجة والأبناء.

ويشترط أن يكون أصحاب المواهب لديهم عقد سار والتخصص في مجالات ذات أولوية للدولة، وفقًا للشروط التالية لكل فئة:

العلماء: أن يكون العالم معتمداً من مجلس علماء الإمارات، أو حاصلاً على ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي.

المبدعون: من أهل الثقافة والفن، وأن يكون المبدع معتمداً من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.

المخترعون: أن يكون حاصلاً على براءة اختراع ذات قيمة مضافة على اقتصاد الدولة، واعتماد وزارة الاقتصاد.

أصحاب النخبة: للمتمتعين بقدرات عقلية متميزة، يتم توثيقها ببراءات اختراع أو أبحاث علمية منشورة في دوريات عالمية مميزة.

المديرون التنفيذيون: من أصحاب الخبرات العلمية والتحصيل العالي، مثل مهندس في تخصص نادر يحمل درجة جامعية ويعمل في شركة خاصة في الدولة وذلك للحفاظ على الكفاءات الحالية واستقطاب كفاءات جديدة.

الأطباء وأصحاب الاختصاص: يلزم توفر شرطين على الأقل من التالي:

أن يكون حاصلاً على شهادة علمية بدرجة أستاذ دكتور من أفضل 500 جامعة في العالم معتمدة من وزارة التربية والتعليم.

أن يكون حاصلاً على جائزة أو شهادات تقدير للعمل القائم في اختصاص صاحب الطلب.

أن تكون له إسهامات في إجراء أبحاث ذات طبيعة علمية، أو علمية مرتبطة بمجال عمل مقدم الطلب.

أن تكون له مقالات أو كتب علمية في منشورات متميزة في مجال عمل صاحب الطلب.

أن يكون حاصلاً على عضوية في منظمة مرتبطة بمجال عمل مقدم الطلب، والتي تتطلب عملاً متميزاً لقبول العضوية.

أن يكون حاصلاً على تحصيل علمي لا يقل عن شهادة الدكتوراه، وخبرة عملية لا تقل عن 10 سنوات في مجال عمل المتقدم.

أن يكون التخصص في مجالات علمية مطلوبة، وذات أهمية للدولة.