خالد سليم يتسلم الإقامة الذهبية من دولة الإمارات «صورة»

منحت دولة الإمارات العربية المتحدة، الإقامة الذهبية للفنان خالد سليم، خلال الساعات الماضية أثناء تواجده في دبي.

«سليم» يوجه الشكر لحاكم دبي

وعلّق «سليم» على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «أتقدم بخالص الشكر لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي على دعمه للفنانين والمبدعين، كل الشكر والتقدير إلى هيئة الثقافة والفنون بدبي لمنحي الإقامة الذهبية لمدة عشر سنوات والإدارة العامة للهجرة والجنسية على مجهوداتهم وحسن الاستقبال والحفاوة، ربي يحفظ هذا البلد حكومة وشعباً».

مشاركة خالد سليم في «جمال الحريم»

خالد كان قد شارك مؤخرا فى بطولة مسلسل «جمال الحريم» وقال خلال استضافته بالبرنامج الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على فضائية «DMC»، أن دوره في المسلسل كان شخص مختلف عن باقي أفراد عائلته، ولم يكن يعاني وجود مشكلات طبقية أو بينه وأي شخص في حياته: «كان شخص رفض حياته مع أسرته؛ لأنهم بيتعاملوا بشكل مادي، وزهد الحياة كلها وابتعد عن عائلته».

وأوضح، أنه وبعد ابتعاده عن أهله في المسلسل عمل مع إحدى المذيعات المشهورات، ومع مرور الوقت حدثت لها الكثير من المشكلات، ما اسلتزم أن يقف بجوارها حتى تستطيع الخروج مما هي عليه: «هي لما بدأت تطلع من اللي هي في كان بينها وابن خالتها علاقة حب، ولكنها لم تشعر بالحب تجاهه».

من جانبه، قال إسلام جمال، إنه ظهر بالمسلسل في دور «سليم»، بشخص ذكي ومؤذي لمن حوله، وكان يستخدم ذكائه في أمور مؤذية: «كان عايز يستخدم ذكائه في حجات مؤذيه، وربنا بعتله صفية علشان ينور له حياته لشكل تاني أفضل، وعاش معاها قصة الحب لحد ما رجع تاني تاب، وبقى شخص كويس».