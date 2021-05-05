تعرف على موعد السحور وآذان الفجر في 23 من رمضان 2021

يبحث كثير من المسلمين بشكل يومي، عن المواقيت بكل أنواعها، سواء كان السحور أو الأذان، خاصة موعد السحور وآذان الفجر في 23 من رمضان 2021 في الثلث الأخير من شهر رمضان.

وتستعرض «الوطن» ضمن خدماتها الإخبارية التي تقدمها لقرائها في هذا الصدد، موعد السحور وآذان الفجر في 23 من رمضان 2021، في جميع محافظات مصر، وذلك وفقًا للمعهد القومي للمساحة وإمساكية معهد البحوث الفلكية المصري، في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

موعد السحور وآذان الفجر فى 23 من رمضان 2021

الأربعاء 5 مايو الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و23 دقيقة.

صلاة المغرب 6:35.

السحور 1:12.

إمساك 3:12.

الفجر 3:32.

الخميس 6 مايو الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و24 دقيقة.

صلاة المغرب 6:36.

السحور 1:11.

إمساك 3:11.

الفجر 3:31.

الجمعة 7 مايو الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و26 دقيقة.

صلاة المغرب 6:36.

السحور 1:10.

إمساك 3:10.

الفجر 3:30.

السبت 8 مايو الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و28 دقيقة.

صلاة المغرب 6:37.

السحور 1:09.

إمساك 3:09.

الفجر 3:29.

الأحد 9 مايو الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و30 دقيقة.

صلاة المغرب 6:38.

السحور 1:08.

إمساك 3:08.

الفجر 3:28.

الإثنين 10 مايو الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و31 دقيقة.

صلاة المغرب 6:38.

السحور 1:07.

إمساك 3:07.

الفجر 3:27.

الثلاثاء 11 مايو الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و33 دقيقة.

صلاة المغرب 6:39.

السحور 1:06.

إمساك 3:06.

الفجر 3:26.

الأربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و35 دقيقة.

صلاة المغرب 6:40.

موعد السحور 1:05.

إمساك 3:05.

الفجر 3:25.