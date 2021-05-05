عاصم الدسوقي: الحصول على الدكتوراه من الدول الأجنبية «مفيهوش تجارة»

قال الدكتور عاصم الدسوقي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، إنه وأثناء سفره لاستكمال مسيرته التعليمية في أمريكا وبريطانيا واليابان شاهد خلالها مدى التباين في نظم التدريس المصرية وتلك الدول الأجنبية، وخاصة بالنسبة للمواد الاختيارية، حيث كان الطلاب مجبرين على اجتياز شروط معينة قبيل الموافقة لهم على دراسة المواد التي يريدونها.

وأضاف «الدسوقي» خلال استضافته في برنامج «المواجهة» المذاع على Extra new، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن الجامعات هناك تساعد الطلاب كثيرا خاصة طلاب الماجيستير والدكتوراه، حيث إن الطالب والذي يقوم بإعداد الرسالة للماجيستير ووجدت اللجنة بأن رسالته قيمة جدا فيتم إعطاؤه الدكتوراه بدلا من الماجيستير، «بيكون الأمر عن حق ومفيهوش تجارة».

وأوضح أنه قام وأثناء دراسته في اليابان عام 1967 ولمدة 6 أشهر تواجد خلالهما في معهد اقتصاديات الدول النامية، التابع لوزارة الاقتصاد اليابانية، وحينها قام بإجراء دراسة مقارنة حول الملكية الزراعية في اليابان ومصر.

وأكد أنه وفي أعقاب ذلك ذهب عام 1977 إلى أمريكا لحضوره مؤتمرا في ولاية شيكاغو حمل عنوان «القوميات في العالم العربي»، ومن خلال المؤتمر طلبوه ليكون أستاذا مدة عام، «روحت من 1978 وحتى سبتمبر 1979، وفي أمريكا تعرفت على الكثير من النظم وعرفت حقيقة المجتمع الأمريكي والحريات الوهمية».

وأشار إلى أن الحريات في الغرب هي حريات شخصية فقط ولا يوجد هناك من يتحدث في السياسة، «الناس هناك ماشية جنب الحيط، وفيه خروج ومظاهرات ولكن يحكمها القوانين والقواعد، وكان اللي بيكلمني في السياسة بيكون على جنب بيني وبينه، ولكن ميكلمنيش قدام أمريكاني».