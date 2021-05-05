خبير اقتصادي: مصر تركز على توفير اقتصاد إنتاجي فى الفترة المقبلة

قال الخبير الاقتصادي، ماجد عبد العظيم، إن خطة التنمية مستدامة المدى تعمل على حفظ حقوق الأجيال المقبلة مع وجود تنمية لصالح الأجيال الحالية، لافتا إلى توضيح وزيرة التخطيط، هالة السعيد بأنه منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي حدثت تنمية في حياة المواطن المصري.

وأضاف «عبد العظيم » خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «EXTRA NEWS» ، أن فيروس كورونا آثر على دول كثيرة كما أثر على قطاع السياحة بالتحديد لكن إجراء «التعويم» هو الذي ساعد في تخفيف صدمات فيروس كورونا على الاقتصادي المصري.

وأوضح، أن مصر ستركز على الاقتصاد الإنتاجي وليس الاستهلاكي خلال الفترة المقبلة وبخاصة في مجالات الزراعة والصناعة التي تعد أكثر استقرار من الصناعة مع احتواء البرنامج الخاص بالتنمية المستدامة على برامج لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وألمح إلى وجود أمن غذائي بمصر في ظل عدم وجود أي نواقص في السوق المصري حاليا، بجانب الدعم المقدم من الدولة للقطاع السياحي الذي من المتوقع أن تصل إيراداته إلى 6 مليار دولار في ظل الاستقرار الأمني والسياسي في مصر، وبخاصة مع وجود طبيعة خلابة وشعب مضياف وتطوير مستمر للأماكن السياحية وتطعيم العاملين في مجال السياحة وتطوير المطارات والاحتياطات الأمنية لتناسب أنواع السياحة المختلفة التي ستزور مصر.