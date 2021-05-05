تطوير العشوائيات: تحسين عواصم المحافظات بـ250 مليون جنيه قريبا

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، إنّه سيتم تسليم المواطنين في منطقة بولاق نحو 120 وحدة سكنية جديدة، وستتغير حياة 120 أسرة إلى الأفضل، موضحا أنّ المشروع منفذ ضمن منحة إماراتية، وهناك مشاريع عديدة مقدمة من المنحة الألمانية في الجيزة، كما سيتم تغيير اسم الصندوق من أجل تطوير عواصم المحافظات بعد الانتهاء من تطوير العشوائيات بتكلفة 250 مليار جنيه، وجار العمل في 33 مشروع حاليا.

وأضاف صديق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية EXTRA NEWS، أنّ شرط السكن في هذه الأماكن أن يكون من ضمن الساكنين في وحدات غير آمنة، حيث يتم استبعاد أي أشخاص غير مختصين وليسوا مؤكلين بالحصول على شقق ضمن 2000 أسرة مستحقة لهذه الشقق.

وأوضح رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أنّ عدد الأسر التي تقدمت أكثر من 4000 شخص، ويتم الاحتكام إلى الأوراق الثبوتية والرجوع إلى المدارس التي تعلم بها أولاده، مع وجود لجان رصد ميدانية ومتابعة محل سكن الزوجة للتأكد من وجود الزوج في هذا المكان منذ وقت كبير.

وأشار رئيس صندوق تطوير العشوائيات إلى أنّه بحلول شهر يونيو المقبل ستكون جميع المشروعات الخاصة بالسكن غير الآمن منتهية عدا مثلث ماسيبرو، الذي مازال تحت الإنشاء ومقررا له أن يتنهي في ديسمبر 2021 هذا العام، في ظل دفع قيم إيجارية لمدة 3 سنوات مقدمة للأشخاص المتضررين من هدم المباني.

ولفت إلى أنّ الدولة تحاول تبسيط الأمور على المواطنين وتوفير حقوقهم، فالدولة لن تستفيد بحرمان الأشخاص من حقوقهم، موضحا أنّ المنطقة المملوكة لشركات في مثلث ماسبيرو تخضع لرؤية أصحاب هذه الشركات، وسيتم الانتهاء من معظم المباني السكنية في يناير المقبل.