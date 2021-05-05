  ألمانيا تسجل 18 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية في ألمانيا، تسجيل 18 ألفًا و34 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 3 ملايين و451 ألفًا و550 حالة.

ونقلت صحيفة «بيلد» الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد، اليوم الأربعاء، تسجيل 285 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 83 ألفًا و876 حالة.

وأفادت البيانات بأن 3 ملايين و40 ألفًا و700 حالة تماثلت للشفاء من المرض، بينما هناك 302 ألف حالة نشطة في البلاد.