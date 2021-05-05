وكيل التربية والتعليم بقنا يوضح مصير استقطاع مبالغ من مرتبات مايو للمعلمين

سرت حالة من الترقب والخوف بين 37 ألف معلم وإداري في المدارس والإدارات التعليمية بقنا، إثر تعميم منشور على محرري المرتبات بفصل أجزاء من مرتبات شهر مايو لعدم وجود ميزانية تغطي إجمالي المرتب، الأمر الذي أثار غضب كل العاملين في تعليم قنا، ما يؤثر على حياتهم المعيشية لارتباطاتهم المالية واعتمادهم على الرواتب في الإيفاء باحتياجاتهم.

منشور بفصل أجزاء من مرتب مايو

وحصلت «الوطن»، على صورة من المنشور الذي جاء فيه: «بناء على تعليمات قسم الميزانية بشأن تحرير مرتبات شهر مايو 2021 يتم اتباع الأتي عند تحرير المرتب:

1-فصل مكافأة الامتحانات الإضافية للمعلمين والإداريين طبقا لقانون 212 لسنة 2020

2-فصل حافز الآداء الإضافي للمعلمين طبقا للقانون 212 لسنة 2020

3- فصل الزيادة المقررة لبدل الاعتماد للمعلمين الذين تم ترقيتهم مؤخرا في نهاية 2020

4- فصل حافز المناطق النائية 100 جنيه سواء بأحكام قضائية أو بدون أحكام

5-فصل تذاكر المقابل النقدي بقيمة 500 جنيه»

وأكد المنشور أنه سيتم صرف هذه البنود المخصومة من مرتب مايو في كشوف المرتبات الورقية والإلكترونية حين تعزيزها من المالية.

وقال أنور محمود، أحد المعلمين، إن هذه الخصومات يقوم رجال المالية كل عام بخصمها من المعلمين منذ شهر مارس ولكن مع تدخل نواب المحافظة تأخروا في خصمها، ولكنهم وزعوا منشور بخصم أجزاء كبيرة من المرتب تصل إلى نحو 1500 جنيه هذا الشهر مما يؤثر على معيشتنا وحياتنا اليومية من قصور في تحمل التزاماتنا المادية.

ويقول علاء إبراهيم أحد المعلمين، أنه من المقرر صرف مرتبات مايو يوم 25 من الشهر الجاري، مردفا: «نكون خرجنا من العيد صرفنا اللى قدامنا واللى ورانا،.ولكن المرتب ناقص وهذا صعب علينا»، وطالب المحافظ بالتدخل وجميع المسئولين في المحافظة.

وطالب المعلمون، أعضاء مجلس النواب والشيوخ في محافظة قنا بالتدخل لدي وزارة المالية لتعزيز هذه البنود التي سيتم خصمها من مرتب مايو، كما تدخلوا من قبل في هذا الشأن من قبل.

وكيل التربية والتعليم: ننتظر الرد النهائي للمديرية المالية

قال الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه بخصوص فصل عدد من البنود المالية عن مرتبات شهر مايو للمعلمين، تمت مخاطبة المديرية المالية في المحافظة بمذكرة رسمية بتوفير مستحقات المعلمين وتعزيز ذلك في حسابات مديرية التربية والتعليم، بشكل عاجل وسريع حتى يتم صرفها.

وتابع في تصريحاته، إننا ننتظر رد المديرية المالية النهائي، التي أكدت أنها خاطبت الوزارة بتوفير الأموال المطلوبة.