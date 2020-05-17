6 ملايين موظف بالدولة يصرفون مرتبات شهر مايو غدا.. "الصحة" أولا

يصرف نحو 6 ملايين موظف وعامل في الجهاز الإداري للدولة، مرتبات شهر مايو غدا الإثنين ولمدة 4 أيام وحتى الخميس المقبل بعد قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية الذي نص علي تبكير موعد صرف مرتب مايو ليبدأ يوم الإثنين 18 بدلاً من يوم السبت 23 مايو حسب نظام الصرف السابق.

ويعد صرف المرتبات للعاملين في الدولة غدا، السابقة الأولى، حيث صرف العاملين مرتبات شهر أبريل يوم 19 أبريل الماضي، بينما حصل العاملون على مرتباتهم عن شهر مارس في يوم 24 مارس الماضي.

وجاء تبيكير مواعيد وجدولة الصرف لكل الوزارات والجهات ليكون البداية بـ4 أيام بدلاً من يوم واحد بهدف التيسير على المواطنين وتخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي للحد من انتشار فيروس كورونا.

كان وزير المالية أصدّر قرارًا في الأول من مايو الحالي لتقديم مواعيد صرف مرتب شهر مايو الحالي، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وشدد قرار وزير المالية على مؤئولي الجهات الإدارية بالدولة إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ولمزيد من التنسيق، حدد القرار مواعيد صرف محددة لمرتب شهر مايو لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفى مقدمتها مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتقرر بدء صرف مرتبات العاملين في 17 وزارة وهيئة يوم 18 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 10 وزارات يوم 19 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 11 وزارة وهيئة يوم 20 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 21 مايو.