للطلاب والمعلمين.. تعرف على موعد ورش عمل اليوم من بنك المعرفة

ينتظر اليوم الطلاب بالسنوات الدراسية المختلفة، مشاهدة والمشاركة في العديد من ورش العمل التي ينظمها بنك المعرفة المصري التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على مدار اليوم الأربعاء.

ورشة العمل الأولى من بنك المعرفة

وأكد بنك المعرفة المصري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ ورشة العمل الأولى هي فيما يتعلق بإيجاد الحل الأمثل سواء للمسائل المشروطة أو غير المشروطة، إضافة إلى حل مسائل البرمجة الخطية ذات الأبعاد الكبيرة.

وأضاف بنك المعرفة المصري أنّ ورشة العمل ستعقد اليوم الأربعاء في تمام الساعة 2 ظهرا، ويمكن للجميع الانضمام إلى ورشة العمل التي يتم تنظيمها من كل من Wolfram وبنك المعرفة المصري، من خلال التسجيل فيها عبر الضغط على الرابط التالي.

ورشة العمل الثانية من بنك المعرفة

وأشار بنك المعرفة المصري إلى أنّ ورشة العمل الثانية سيتم تنظيمها اليوم الأربعاء أيضا في تمام الساعة 1 ظهرا، وهي من تنظيم كل من Discovery Education وبنك المعرفة المصرى.

وأكد بنك المعرفة المصري أنّ الهدف من هذه الورشة هو التعرف أكثر على مهارات القرن الحادي والعشرين، وكيفية دمج Discovery Education داخل المجتمع التعليمي المصرى.

وأوضح بنك المعرفة المصري أنّه يمكن التسجيل فيها للجميع من خلال الضغط على الرابط التالي.

يذكر أنّ بنك المعرفة المصري أتاح مؤخرا لطلاب الصف الثالث الثانوي، الوصول إلى الكثير من المصادر التعليمية التفاعلية الشيقة في العديد من المواد الدراسية الأساسية مثل اللغة العربية والتاريخ والجغرافيا.

وأكد بنك المعرفة أنّ هذه المصادر متاحة من خلال محتوى نهضة مصر من على منصة إدارة التعلم LMS الموجودة على موقع بنك المعرفة المصري.