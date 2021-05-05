موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في الكويت فلكياً.. 5 أيام إجازة

حددت السلطات الكويتية إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 5 أيام لجميع العاملين بالدولة، أياً كان موعد اول أيام عيد الفطر 2021 في الكويت فلكياً، وتبدأ الإجازة من آخر يوم من شهر رمضان المبارك، حالة إذا كان 30 يوماً، أو إذا كان رمضان 29 يوماً، وفقاً لما تحدده الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، والذي سيتم استطلاعه يوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر رمضان.

وأوضحت السلطات الكويتية أن إجازة عيد الفطر المبارك في الكويت ستكون خمسة أيام، موضحةً أنها ستبدأ يوم الأربعاء الموافق 12 مايو، وحتى يوم الأحد الموافق 16 مايو، سواء أكان موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في الكويت الأربعاء 12 مايو، أو الخميس 13 مايو.

ونوه الديوان الملكي الكويتي أن موعد أول أيام عيد الفطر 2021 في الكويت، سيعتمد على رؤية هلال شوال، مشيراً إلى أنه في حالة ثبوت الرؤية الشرعية بأن يوم الأربعاء الموافق 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان، فسيكون الأربعاء يوم راحة، وأيام الخميس والجمعة والسبت إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، أما يوم الأحد فسيكون يوم راحة.

إجازة عيد الفطر فى الكويت خمسة أيام

وأضاف الديوان الملكي الكويتي أنه في حالة ثبوت الرؤية الشرعية بأن الأربعاء هو موعد أول عيد الفطر 2021 في الكويت، فتكون أيام الأربعاء والخميس والجمعة إجازة رسمية، أما يومي السبت والأحد فسيتم اعتبارهما يومي راحة.

وبينما أوضح الديوان الملكي الكويتي أن العودة للعمل ستبدأ من يوم الاثنين 17 مايو، دعا ديوان الخدمة المدنية بالكويت، في بيان أصدره قبل قليل، جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، إلى تعطيل أعمالها خلال الفترة المحددة.

منع سفر المواطنيين للخارج باستثناء متلقي لقاح كورونا

وفى سياق الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الفطر المبارك، أعلن مجلس الوزراء الكويتي منع سفر المواطنين إلى الخارج، باستثناء من تلقوا جرعة من لقاح كورونا على الأقل.