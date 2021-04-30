حرم سفير الكويت بالقاهرة تشارك في توزيع مستلزمات رمضان

شاركت السيدة سعاد الرميح حرم سفير دولة الكويت بالقاهرة، المؤسسات الخيرية المصرية في تقديم السلات الغذائية بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وقالت الرميح، في تصريح لها، إن ذلك يأتي في سياق مشاركتها الشعب المصري في نشاطاته الخيرية وبخاصة في شهر رمضان، لافتة إلى أنها أسهمت بـ600 سلة غذائية.

وتتكون السلة الواحدة من مواد غذائية متنوعة تكفي احتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد طوال شهر رمضان، وقالت إنها تقوم بإعداد 450 وجبة إفطار صائم بصفة يومية على مدار الشهر الفضيل، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجمعيات الخيرية المصرية في توزيع 400 سلة غذائية متنوعة على بعض الأسر في عدد من القرى في ريف مصر.