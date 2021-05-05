بيان عاجل لوزيرة الصحة: بيع الأدوية على الفضائيات كارثة والرقابة غائبة

حذر عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، من الانتشار الخطير لصيدليات بيع وتجارة الأدوية جملة وقطاعي عبر وسائل الإعلام وجروبات الواتس آب والفضائيات خاصة تلك التي أسماها «قنوات بير السلم» وتتصدرها الأودية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا والأدوية المستوردة والمهربة، مؤكداً أن هذه الظاهرة انتشرت بصورة رهيبة وضربت الصيدليات الرسمية التي تقوم بدفع الضرائب والرسوم للدولة في مقتل، على حد تعبيره.

وكشف «خضراوي»، في بيان عاجل قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن أن أصحاب بعض الصيدليات الرسمية اتجهوا لهذا الأسلوب الخطير الذي لا يضرب صناعة الدولة والصيدليات في مقتل ولكن يتسبب في أمراض خطيرة ترتكب ضد الاأرياء الذين يحصلون على أدوية السوشيال ميديا بدون الرجوع للأطباء وربما تؤدي إلى مقتل البعض منهم، على حد قوله.

ووجه النائب عبد السلام خضراوى حديثه لوزيرة الصحة والسكان قائلاً: يا معالي الوزيرة.. الأجهزة الرقابية لديكم غائبة خاصة من قطاع الصيدليات داخل الوزارة وأصحاب الضمائر الميتة والخربة يستغلون تركيزك على مواجهة فيروس كورونا ويروجون لأدويتهم ليلاً ونهاراً عبر العديد من الإعلانات في الفضائيات ويشارك فيها وللأسف الشديد كبار نجوم الفن والرياضة، مؤكداً أن بيع وتداول الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى أمر مخالف للقانون والمشكلة يلعب فيها الدور الإعلاني الجانب الأكبر من خلال الترويج لأدوية مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل وتوصيلها للمنازل.

وطالب النائب عبد السلام خضراوي، باستدعاء وزيرة الصحة والسكان للبرلمان للرد على بيانه العاجل محذراً من استمرار هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد صحة المواطنين وسلامتهم وتضرب صناعة الدواء المصري في مقتل، إضافة إلى عدم حصول خزانة الدولة على الضرائب والرسوم المستحقة نظير هذه التجارة الخفية والمحرمة والمجرمة بالقانون.

برلماني يطالب بشبكة معلومات موحدة لجميع المستشفيات في مصر

من جانبه طالب النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، ربط كل الوحدات والمستشفيات التابعة للصحة أو التعليمية بشبكة واحدة على مستوى الجمهورية، لتوفير قاعدة بيانات تتضمن عدد إصابات فيروس كورونا، والحالات التي يتم عزلها في المنازل وصرف بروتوكول العلاج لها، والحالات التي تستوجب حجز بالرعاية المركزة، والأماكن الشاغرة في هذه المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الهدف من قاعدة البيانات الحصول على الأرقام الحقيقة، وفي الوقت نفسه إتاحة هذه المعلومات للمواطنين عبر الموقع الرسمي للوزارة، حتى يتسنى للجميع الوقوف على الحصول على المعلومة الدقيقة وقطع الطريق على المشككين ومروجي الشائعات، بالإضافة إلى سهولة توجه المواطنين للمستشفيات التي يوجد بها أماكن شاغرة بشكل مباشر.

وأضاف عضو البرلمان، أن جميع مؤسسات الدولة تتجه للميكنة، وهذه الخطوة من شأنها ربط جميع المستشفيات والوحدات الصحية بشبكة واحدة، وإتاحتها للمواطنين، وبهذا يكون متاح للمواطن كافة المعلومات المرتبطة بالخدمة الصحية، ومن ثم يسهل عليه التوجه مباشرة للمستشفى التي يوجد بها أماكن شاغرة للحصول على الخدمة الطبية اللازمة، ومن ثم يوفر الوقت والجهد على المواطن وعلى المؤسسة في نفس الوقت.

وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة، وعدم التهاون في ظل تزايد أعداد الإصابات بصورة لافتة للنظر، والبعد عن أماكن التجمعات وأن يتم الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة.