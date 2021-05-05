ضبط سيدة وابنتها استوليا على 2.5 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها بالإسكندرية

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال بوزارة الداخلية، من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الإسكندرية، وعدد 4 آخرين، بتلقي إحدى السيدات وابنتها مبالغ مالية منهم، بقصد توظيفها واستثمارها لهم، بالمخالفة لأحكام القانون.

وأسفرت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا، صحة الواقعة، وتبين ممارسة مالكة محل لتجارة الأجهزة الكهربائية، وابنتها، مقيمتان بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية، نشاطا إجراميا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والإستيلاء على أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الملابس والأجهزة الكهربائية، من خلال المحل الخاص بهما، الكائن بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، وتمكنتا من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 2 مليون و580 ألف جنيه مصري، مقابل حصولهم على أرباح سنوية، وتوقفت السيدة وابنتها عن السداد، ورفضتا رد أصل المبلغ المالي المستولى عليه بالمخالفة لأحكام القـانون.

وأضافت التحريات، أن هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ، أملا في الحصول على الأرباح، أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية ضبطت المتهمتين، وبمواجهتهما أقرتا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.