11 طريقة لتفادي حوادث السيارات في ظل الموجة الحارة: مراجعة الإطارات

ارتفاع درجات الحرارة يعرض في بعض الأحيان للعديد من الحوادث المفاجئة نتيجة السخونة الزائدة، وفي هذا الصدد وضعت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من الإرشادات المرورية لقائدى السيارات أثناء القيادة خلال أوقات الحر الشديدة وارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت الإدارة العامة للمرور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعض النصائح والإرشادات لمنع وقوع حوادث الطرق الناتجة عن حرائق السيارات والإهمال في الصيانة الدورية للمركبة، نعرض أبرز هذه التعليمات فيما يلي:

نصائح لتفادي حوادث السيارات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

1- ضرورة مراجعة إطارات السيارات بسبب ارتفاع ضغط الهواء، وانفجار الإطارات.

2- على الشخص تجنب القيادة فى الطرق شديدة الازدحام قدر الإمكان، لتفادى ارتفاع درجة حرارة محرك السيارة.

3- لابد من التأكد من دورة التبريد وتيل الفرامل، لتفادى آثار ارتفاع درجات الحرارة.

4- حاول أن تبتعد عن قيادة السيارة فى أوقات الحر القصوى وذروة ارتفاع درجات الحرارة، حيث يفضل الخروج فى الصباح الباكر.

5- تجنب عادة تزويد مياه «الردياتير» الساخنة بمياه باردة، إلا إذا كان الموتور يعمل، وتحقق دائمًا من مياه «الردياتير» وتزويدها دائمًا للحفاظ على معدل برودة موتور السيارة.

6- يفضل استخدام الطرق المسطحة عن الكبارى والأنفاق.

7- ضرورة ضبط ضغط الهواء داخل الإطارات بما يتلاءم وفصل الصيف، وكذلك مراجعة حركة التبريد.

8- اترك مساحة كافية للمحرك حتى تنخفص حرارته، وذلك بإيقاف السيارة عن العمل لمدة لا تقل عن تلت ساعة، ثم العودة لتشغيلها مرة أخرى.

9- في حال ارتفاع درجات الحرارة إلى الحد الأقصى قم بالاتصال بميكانيكي بعد التوقف جانبًا سريعًا.

10- ضرورة توخي الحذر الشديد عند فتح غطاء الردياتير أثناء سخونة المحرك، حتى لا يندفع الرذاذ الساخن وبخار الماء فى وجه السائق.

11- قبل القيادة عليك التحقق من سلامة مروحة التبريد وزيادة ماء الردياتير وقربة المياه.