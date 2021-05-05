ضبط 1364 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1364 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، والقضايا المضبوطة كما يلي:

ضبط 6,49 طن دواجن يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، قبل لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وضبط 4,47 طن زيت طعام أرز أبيض يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، قبل طرحه للبيع والتداول بالأسواق، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع سلع غذائية بمحافظة القاهرة، وضبط 288012 قطعة حلوى جافة مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق، بحوزة المدير المسئول عن مصنع بإنتاج الجلوى الجافة بمحافظة الغربية.

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة سوهاج لحيازته 1,5 طن دقيق بلدي مدعم، جمعها ولم يصرفها للمواطنين بقصد الاتجار بها في السوق السوداء، وضبط مالك بدال تمويني بمحافظة الجيزة لحيازته 1,6 طن سكر تمويني 340 عبوة زيت تمويني مخصص ربطا للصرف على البطاقات التموينية، وعدم صرفها للمواطنين بقصد الاتجار بها في السوق السوداء.

كما جرى ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمحافظة الجيزة لاستيلائه على 369183 جنيه من أموال الدعم من خلال التلاعب واختراق منظومة صرف الخبز، عن طريق إثبات عمليات صرف وهمية دون إنتاحها فعليا، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم ببيعها بالسوق السوادء، وضبط 3,2 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية دون ترخيص بمحافظة الشرقية.

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط 2 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، قدرت بقيمة مالية بلغت 7000 جنيه، بحوزة مالك لتجارة الأسمدة الزراعية بمحافظة البحيرة، وضبط 2030 وحدة ألعاب نارية محظور تداولها بالأسواق قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن محل لبيع لتجارة الخرداوت بمحافظة الإسكندرية، واتخذت الإجراءات القانونية.