صندوق التنمية الثقافية يعلن أسماء المقبولين بملتقى «الخط العربي»

انتهت لجنة الفرز والاختيار لملتقى القاهرة الدولى لفنون الخط العربي، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحى عبدالوهاب من عملها بقبول الأعمال الفنية المشاركة بالدورة السادسة من الملتقى، والتي تحمل اسم الفنان الكبير يوسف أحمد، تحت شعار «علم بالقلم».

واوضح الكاتب الفنان محمد بغدادي المشرف العام على الملتقى، أن إجمالي عدد المتقدمين بلغ 111 فنانًا مصريا، إضافة إلى 15 فنانًا أجنبىًا، حيث قررت لجنة الفرز برئاسة فنان الخط العربى الكبير أوس الأنصاري، قبول 81 فنانًا مصريًا و12 أجنبيًا، وفقًا للمعايير التي تم اعتمادها على مدار دورات الملتقى السابقة، وأبرزها أن تكون اللوحة الحروفية محققة لجماليات الحرف العربى، وقدرة المشارك على تقديم رؤية إبداعية مبتكرة فى التكوين والإخراج، وتأكيد إجادة كتابة الحروف من الناحية الأكاديمية وألا يكون العمل محاكى أو منقول من أعمال أخرى، وألا يكون قد مضى عليه أكثر من عامين.

وشدد «بغدادي»، على ضرورة تسليم الأعمال المشاركة خلال الفترة من اليوم الأربعاء حتى 18 مايو الجاري بقاعة سينما الهناجر ومركز الإبداع الفنى بساحة الأوبرا.

والفنانون المقبولون من مصر هم:

1. أحمد سعيد حسين علي

2. أحمد فتحى طلبة

3. أحمد محمد عفيفى حسن

4. أحمد نصر الدين أحمد حميد

5. أسامة عبد العاطى عبد العزيز

6. إسلام رمضان

7. أسماء سيد إبراهيم عبد العليم

8. أشرف حسن على سيد أبو عاشور

9. الزهراء محمد أحمد

10. أنيس محمد عبد العزيز الزغبى

11. إيمان إبراهيم القنيلى

12. إيمان الشيمى

13. إيمان إبراهيم عبدالله موسى

14. أيمن محمد أحمد محمد سليم

15. حبشي محمد حامد المسمارى

16. حسن حسن حسن طه

17. حسن محسب عبد ربه على

18. حمادة إبراهيم عبد السلام المجيحي

19. خالد محمد فؤاد أحمد عبد العال

20. ريهام دويدار

21. داليا محسن جابر علوانى

22. دعاء السيد عبد الفتاح منصور

23. رانيا محمد عبد الحليم الشيخ

24. رائد محمد بكري حسنين

25. رمضان عبدالمعطى عبدالله

26. زينب على

27. سعيد إبراهيم السيد عياد

28. سلمى أحمد محمد الكتبى

29. سماء يسرى عبد الرازق

30. سهير خليل

31. شيماء على محمد نوفل

32. شيماء محمد البهى على أبو الذهب

33. شيماء محمد محمود عبد الرحمن

34. شيماء الزهرى

35. صالح عبد النعيم

36. عادل مطاوع سليم محمود

37. عبد الرحمن أحمد مهران

38. عبد اللطيف محمد حسن كلوب

39. عبد الرحمن أحمد بركات

40. عبد السلام محمود

41. عبدالله محمد عبد الله أحمد

42. عبد المنعم صبحى عبد المنعم يوسف

43. علا رسلان

44. علاء جاد

45. على عليوة على

46. علياء أبو بكر عبد العظيم

47. عماد محمد بدر الدين هنيدى

48. عماد يوسف عبد الله

49. غادة على

50. فاطمة الزهراء أحمد فؤاد

51. فاطمة هاشم شيت (فاطمة ذنون)

52. مجدى العون

53. محمد أحمد إبراهيم

54. محمد أحمد عرفة عبد الفتاح

55. محمد الشهابى

56. محمد الغباشى

57. محمد الماحى

58. محمد جمعة سعد العربى

59. محمد خالد الجيار

60. محمد رشدى محمد

61. محمد رمضان

62. محمد شافعى حسن أحمد

63. محمد شعبان بيومى أحمد

64. محمد صابر محمد حسن

65. محمد عابدين محمد البسيونى

66. محمد عبد الحليم محمد موسى

67. محمود سمير مصطفى بسيونى

68. مريم رشاد الشلتاوى

69. مصطفى قاسم

70. منار حسنى

71. منار رجب يحيى

72. منصور محمد أحمد أبو خليل

73. منة أيمن

74. مى ربيع صابر

75. نادية محمد نقشارة

76. ندى عشماوى

77. نسمة مصطفى شحاته محمود

78. نصر الدين على طنطاوى

79. نهى بدر محمود

80. هبه محمد السيد فراج

81. وئام السيد عاشور

أما الفنانون المقبولون من خارج مصر فهم:

82. ألفيانتو رمضان إندونيسيا

83. أنتونيلا ليونى إيطاليا

84. تسنيم محمد بريطانيا

85. خويلة بنت حارث ماليزيا

86. ربيعة الأربعية بنت ذو الكفل ماليزيا

87. طالب عباس تنزانيا

88. عبد القيوم ماجيان الصين

89. غنيه داودى الجزائر

90. محمد أطهر عفيف إندونيسيا

91. محمد طلال العراق

92. محمد شريف إندونيسيا

93. وداد داودى الجزائر

ويقام الملتقى سنوياً بالتعاون مع الجمعية المصرية للخط العربي، وقطاع الفنون التشكيلية، ودار الأوبرا المصرية، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية.