رئيس «التنسيق الحضاري»: نجهز للمشاركة في بينالي فينسيا للعمارة

يستعد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ17 لبينالي فينيسيا للعمارة بإيطاليا، ممثلا لوزارة الثقافة ولمصر في البينالي، والمقرر افتتاحه يوم 22 مايو الجاري، حيث وصل الفريق المشارك إلى إيطاليا ويعمل حاليا على تركيب الجناح المصري.

ويعتبر بينالي فينيسيا حدثا دوليا تشارك فيه الدول من مختلف أنحاء العالم، ومصر هي الدولة العربية الوحيدة التي لها جناح تمتلكه في البينالي، كما أن مصر شاركت في العديد من الدورات، وينظم البينالي دورة للعمارة بالتبادل مع دورة للفن التشكيلي، وجهاز التنسيق الحضاري مسؤول عن الدورة الخاصة بالعمارة.

وأضاف المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، في تصريح لـ«الوطن»: نعد حاليا للمشاركة في بينالي فينيسيا للعمارة بإيطاليا، موضحا: الجهاز يمثل مصر من خلال مسابقة طرحناها عن رؤية العمران في المستقبل، وتأثير تطور العمران على الحياة في المستقبل، وتحمل الدورة فكرة تصميم وتنفيذ مشروع معماري يحقق موضوع المعرض لدورة 2021 وهي How will we live to gether ، وهي التيمة التي عمل عليها الشباب المصري في المسابقة، وقد فاز بالمسابقة مجموعة من المعماريين المصريين الشباب.

وفاز بتمثيل مصر في البينالي المشروع المقدم من مصطفى ربيع عبدالباسط رئيس الفريق، وكل من محمد رياض الحلبي، عمرو أحمد علام، وأحمد عصام سعد، والذي يحمل عنوان الفتات المبارك «بائعة الخبز» والذي استطاع الفريق من خلاله توضيح كيفية إعاشة الإنسان من مختلف الطبقات في تكامل دون تفرقه بينهم، وتتحمل الوزارة تكاليف سفر الفريق وتنفيذ مشروعهم بجناح مصر الدائم ببينالي فينسيا.

وأكد «أبوسعدة» أن المشاركة في البينالي في حد ذاتها قيمة كبيرة، وجميع الدول تحرص على المشاركة لعرض أفكارها، ولتمثيل البلد، والبينالي يمنح جوائز منها الأسد الذهبي والأسد الفضي ومجموعة من الجوائز، والجميع يتنافس في عرض التيمة المطروحة من البينالي.

ويعد معرض بينالي فينسيا للعمارة (The Venice Biennale) هو المعرض الأشهر على المستوى الدولي، وهو واحد من أهم المعارض التي تمثل أحداث العمارة المعاصرة تتنافس الدول المشاركة في إظهار أفضل ما لديها من أعمال معمارية، بحيث يخصص لكل دولة جناح تعرض فيه أعمال فنانيها المشاركين.

وتمنح جوائز البينالي شهرة وجدارة دوليتين للحاصلين عليها مما ينعكس على الفائزين والدول التي يمثلونها، وتعد مصر من أوائل الدول التي شاركت في البينالي.