التنسيق الحضاري: إدراج أسماء أمل دنقل ويوسف شعبان في «عاش هنا»

يواصل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، استكمال مشروع «عاش هنا»، والذي يهدف لتخليد ذكرى رموز مصر من الرواد والمبدعين، وتوثيق المباني والأماكن التي عاش بها الفنانون والكتاب والشخصيات التاريخية التي ساهمت في إثراء الحركة الثقافية والفنية في مصر عبر تاريخ مصر الحديث، ومن المقرر إدراج نحو 10 شخصيات جديدة فى المشروع.

وأضاف أبو سعدة لـ«الوطن»، أنّ العمل جار بالتوازي على استكمال مراحل المشروع، حيث تعمل اللجنة المختصة على ترشيح أسماء من الشخصيات الرواد والفنانين والمبدعين لإدراجهم في مشروع عاش هنا، ويتواصل الجهاز حاليا مع أسر الشخصيات التى تم اختيارها، وعلى الجانب الآخر جار العمل على تصنيع ومراجعة اللوحات المعدنية المقرر تعليقها على منازل هذه الشخصيات.

وتابع: نعمل حاليا على إدراج مجموعة من الشخصيات، بينهم: الشاعر أمل دنقل، الفنان التشكيلي سامح البناني، الكاتبة كوثر هيكل والفنان التشكيلي صلاح يوسف كامل، والفنان أبوبكر عزت، والسياسي ياسين سراج الدين والفنان يوسف شعبان، والإذاعي محمود سلطان، وبابا ماجد، وبابا شارو.

وتابع: «في إطار إطلاق بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، من المقرر إدراج 10 من الشخصيات البورسعيدية المؤثرين، في مشروع عاش هنا، منهم البدري فرغي النائب البرلماني، والفدائية زينب الكفراوي».

وأوضح أنّه فيما يخص تطوير الميادين، انتهينا من المرحلة الأولى في تطوير ميدان المحطة بطنطا في الغربية، ونعمل حاليا على المرحلة الثانية من تطوير الميدان، كما يشرف الجهاز على تنفيذ مشروع تطوير كورنيش بنها، من كوبري الجزار إلى كوبري الفحص والمنطقة المحيطة بالمحافظة وميدان البنك العربي الأفريقي.

موضحا أن المشروع يهدف وضع حلول مرورية لمنطقة العمل وعمل مسارات المشاة وتطوير الكورنيش من حيث الرصف وأعمدة الإنارة وزيادة التشجير، وتركيب برجولات ومناطق للجلوس وحل مشاكل مناسيب الارصفة وتوسيعها على الجانبين.