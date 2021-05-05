قيمة زكاة الفطر 2021 في السعودية.. من بيتك وصرفها باليمن

حددت دار الإفتاء السعودية قيمة زكاة الفطر 2021، بنحو 25 ريال سعودي (حوالي 104.49 جنيه مصري) لكل شخص في المملكة، حيث تعادل قيمة زكاة الفطر «الصاع»، وهو وحدة لقياس الحجم، وتساوي أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، من طعام أو تمر أو شعير أو زبيب، وفق ما ورد بالأحاديث النبوية الشريفة.

وأكدت دار الإفتاء السعودية أن زكاة عيد الفطر 2021 يجب دفعها على كافة المواطنين والمقيمين في المملكة قبل نهاية رمضان.

حكم زكاة الفطر 2021 في السعودية وموعد إخراجها

وأكدت دار الإفتاء السعودية، في الرد على أحد الأسئلة المتعلقة بزكاة الفطر وحكمها ومدى صحة الحديث النبوي بشأنها، أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه، إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، في إشارة إلى أن موعد إخراج زكاة الفطر 2021 قبل صلاة العيد.

حملة لإخراج زكاة الفطر 2021 من البيت

ودشنت عدة محافظات بالمملكة حملة «اخرج زكاتك من بيتك»، ليجري إخراج زكاة الفطر 2021 عبر المنصة الوطنية للتبرعات «تبرع»، التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، بشراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية، وهي منصة وطنية للتبرعات، لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي بالبذل والإحسان بين أفراد المجتمع.

وتهدف حملة «اخرج زكاتك من بيتك» لاستقبال زكاة الفطر وإيصالها إلى المستحقين في الموعد المحدد لها، وضمان وصول الزكاة إلى مستحقيها بكل سهولة وأكثر أماناً وموثوقية.

زكاة عيد الفطر 2021 توزع في اليمن

ووقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في 28 أبريل الماضي، اتفاقية مشتركة لتنفيذ مشروع زكاة الفطر لعام 1442هجرية (زكاة الفطر 2021) في اليمن.

وسيجري بموجب الاتفاقية، تأمين زكاة الفطر وتوزيعها على الأسر المحتاجة والنازحة في عدد من المحافظات اليمنية، وهي عدن، والمهرة، ومأرب، وحضرموت، وأبين، ولحج، والضالع، وتعز، وشبوة، ليستفيد منها 294 ألف شخص، وذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.