سخرية المصريين من الصاروخ الصيني: «يا رب يقع في سد إثيوبيا»

قابل أهالي الصعيد وخاصة أهالي قنا وسوهاج، خبر مرور الصاروخ الصيني خارج السيطرة في سماء مركز جرجا وفقا لما رصدته الخرائط، بكل سخرية على صفحاتهم بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ودعوا الله أن ينجي مصر منه وأن يستقر في قلب السد الإثيوبي.

وقال محمد أحمد من مركز جرجا: «لو شفته كنت صوبت نحوه طلقتين وريحت العالم من شره.. مش كفاية فيروس كورونا، الصين عايزة تقتلنا بصاروخ 20 طن مش عارفينه هيقع فين .. قولوا لي امتي هيعدي تاني وانا استناه»، بينما قال حسن محمد: «يا رب يقع في قلب سد النهضة وأهي تبقى جات بعيد عننا».

وعلق عبدالرحيم إبراهيم: «نهايتنا على الصاروخ الصيني»، وكتب أبو الحسن الشاذلي: «ممكن ياخد يمين أو شمال على سد النهضة معلش صاروخ وغلط والناس لبعضيها»، أما سعيد علي فكتب: «صاروخ مين اللى ينزل عندنا احنا محمين من رب العالمين».

وكان خبير في وكالة الفضاء المصرية، قال إن الصاروخ الصيني مر في سماء عدد من محافظات مصر مرورا بشبه الجزيرة العربية، حيث عبر سماء مركز جرجا في محافظة سوهاج وأجزاء من محافظة قنا بحسب ما وضحته الخرائط.

وكانت دولة الصين أطلقت صاروخ يزن 20 طنا به 6 أقمار صناعية إلى محطة الفضاء الصينية، إلا أن الصاروخ خرج عن السيطرة والعالم كله يتابع لحظة بلحظة مسار الصاروخ الصيني لمعرفة أين سيسقط.