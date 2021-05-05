صاروخ الصين الخارج عن السيطرة.. أول تعليق من السفارة الصينية

وسط مخاوف متزايدة لدى العديد من سكان المعمورة، بشأن صاروخ الصين الخارج عن السيطرة، حسبما تحدثت عدة تقارير، قلل مصدر مسئول بالسفارة الصينية في القاهرة من قيمة الأحاديث المثارة بشأن الصاروخ الصيني، الذي قيل إنه فقدت السيطرة عليه، وأن أجزاء منه قد تسقط على مناطق مأهولة بالبشر، خصوصاً وأنه حسب تلك التقارير، يصعب التكهن بمكان سقوط حطامه، عقب انتهاء مهمته عكس المعتاد، مما يثير حالة من القلق تجتاح العالم.

ويزن جسم صاروخ الصين الخارج عن السيطرة حوالي 21 طناً، ويبلغ طوله نحو 100 قدما، بينما يبلغ عرضه 16 قدماً، حسبما ذكرت تقارير إعلامية عدة بشأن الصاروخ الذي أطلقته الصين الخميس الماضي.

مصدر دبلوماسي بشأن صاروخ الصين الخارج عن السيطرة: مشكلة تقنية ولم نفقد السيطرة عليه

وأوضح المصدر المسئول في السفارة الصينيى بالقاهرة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن ما حدث هي مشكلات تقنية، لا تعني فقدان السيطرة على الصاروخ، مشيراً إلى أن جسم الصاروخ أو المنصة الأساسية له سيعود إلى الأرض، بعد انتهاء مهمته، ولكن معظمه سيحترق بمجرد دخوله الغلاف الجوي للأرض.

وشدد المصدر الدبلوماسي على أنه بناءً على ما سبق، فإن الصاروخ الصيني لا يشكل أي تهديد لشعوب الأرض، على حد تعبيره.

تفاصيل أزمة صاروخ الصين الخارج عن السيطرة

وعن تفاصيل أزمة الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، كان موقع «سبيس نيوز» قد ذكر أنه من المتوقع سقوط جسم صاروخي ضخم، هو المنصة الأساسية لصاروخ «لونج مارش 5 بي»، الذي أطلقته الصين الخميس الماضي، في أي منطقة مأهولة بالبشر خلال الفترة المقبلة.

ومن المحتمل أن يعود جسم الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة إلى الأرض في وقت ما خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق الصحفي أندرو جونز، الذي يغطي برنامج الفضاء الصيني، لموقع سبيس نيوز.

عالم فلك يتحدث عن خطورة الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

وقال عالم الفلك الذي يتتبع الأجسام التي تدور حول الأرض، جوناثان ماكويل: إنه عندما يسقط الجسم الصاروخي من المدار فإنه قد يحترق في الغلاف الجوي للأرض، ولكن قطعا كبيرة من حطامه يمكن أن تنجو من السقوط.

وأضاف: معظم الكوكب عبارة عن محيطات، لذلك من المرجح أن تهبط قطع الصواريخ المتساقطة فيها، لكن لا يزال بإمكانها تهديد المناطق المأهولة بسقوطها فيها.