سيد رجب يحسم الجدل عن دوره في «لعبة نيوتن»: السر بعد 8 حلقات

غموض شديد، وحيرة بالغة، بين المواقف الإيجابية، وأخرى خبيثة، يغلفها ابتسامة هادئة وردود فعل خالية تماماً من التوتر المسيطر على أحداث المسلسل، فهمه الوحيد، على مدار عدة حلقات هو «عسل النحل بالأفيون»، ليثير الفنان سيد رجب، بدوره «بدر»، في مسلسل «لعبة نيوتن» جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

سيد رجب في مسلسل لعبة نيوتن يثير التساؤل عبر السوشيال ميديا: هو عايز أيه؟

منذ ظهور شخصية الحاج بدر، رجل الأعمال الثري، الذي يشتري الأرض التي يعمل بها حازم «محمد ممدوح»، ليجبره على صناعة العسل بالأفيون له، أثار جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى الفنانين أنفسهم، الذين تبادلوا الأسئلة بشأن تلك الشخصية الغامضة، التي تحاول تارة تقديم المعروف، وأخرى دس السم بالعسل وتخريب الأوضاع، بمنتهى الهدوء الذي يغلفه ابتسامة تثير الحيرة والتوتر.

ومع تتابع الأحداث، تصاعد التشويق بين متابعي مسلسل «لعبة نيوتن»، بطولة الفنانة منى زكي، وتضاعفت الحيرة بشأن شخصية سيد رجب، ليكون التساؤل الأبرز عنه هو: «هو عايز أيه؟».

سيد رجب: السر في بدر هو الغموض اللي بيتحل كل 5 حلقات

ذلك الجدل الضخم، حسمه الفنان سيد رجب، في تصريحه لـ«الوطن»، حيث أوضح أن شخصية بدر، لها فلسفة خاصة، لاسيما مع حازم «محمد ممدوح»، وأمينة «عائشة بن أحمد»، والتي تعتمد على الغموض في الأساس.

وقال سيد رجب إن التساؤلات العديدة والجدل المثار حول دوره في مسلسل لعبة نيوتن، سيتم حسمه تماماً بعد 8 حلقات، وتحديداً في الحلقة الثلاثين، وهو ما يمنعه عن كشف حقيقة الدور، لاستمرار حالة التشويق والترقب تجاه المسلسل.

بينما كشف سر بدر، بأنه رجل مثير للجدل، يظهر جانباً غامضاً به يتم حله بعد 4 حلقات ليولد غموضاً جديداً، ضمن تسلسل الأحداث التي ستوضح بالنهاية رؤيته الفلسفية للحياة، وكونه شخصية شريرة أم طيبة، وتفسيرات لكل تصرفاته السابقة، مشيراً إلى أنه في الحلقات الأولى شهدت الشخصية صراعات نفسية عديدة بمواقف مختلفة بين الخير والشر، والقوة والضعف، ولكن الحلقة الأخيرة ستفسر عن كل ذلك.

ويرى أن تلك الاختلافات بشخصية بدر، مرتبطة بمضمون المسلسل نفسه، الخاص بقانون نيوتن الثالث، الخاص بأنه «لكل فعل رد فعل مساو له فى القوة ومضاد له فى الاتجاه»، وهو القالب الذي تدور به كل الشخصيات والأحداث، من ردود الفعل الغريبة والمواقف الجدلية.

العسل بالأفيون واحد من الطلبات الغربية لبدر بالمسلسل، والتي يراها الفنان بأنها أحد عناصر الجذب الغريبة للشخصية، والتي بالفعل حققت تفاعلاً ضخماً وردود فعل كوميدية أسعدته، حيث أثار الأمر التساؤل والضحك لديه بالبداية عند قراءته للعمل، حتى بات الأمر «أفيه» عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رجب: الدور جديد.. وفخور أني ضمن فريق عمل لعبة نيوتن

وأكد الفنان سيد رجب أن دور بدر جديد تماماً عليه، كون تلك الشخصية تتضمن تفاصيل عديدة، والتي احتاجت منه تحضيرات بالغة في البداية، استعان فيها بخبرته الفنية مع المخرج وكل فريق عمل المسلسل.

كما أبدى فخره الشديد بكونه ضمن فريق عمل مسلسل لعبة نيوتن، لسعادته البالغة بالتعاون مع الفنانة منى زكي، وتامر محسن، قائلاً: «طرت من الفرحة لما عرفت أني هتعامل معاهم، كان نفسي اشتغل معاهم من زمان، واستفدت منهم جداً ومن كل الزملاء».

وتابع أن العمل صنع بدقة بالغة، من مراحل الكتابة والإعداد واختيار الفنانين واهتمام شركة الإنتاج، ليخرج بهذا النحو المشرف الناجح، الذي يستحق المناقشة والاحترام، موجهاً الشكر لجميع صناع لعبة نيوتن.