مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 22.. محمد ممدوح يرفض تطليق منى زكي رسميا

ينتظر الكثيرون مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 22، من أجل معرفة ما سيحدث بعد تأجيل محمد ممدوح الذي يؤدي دور حازم الموعد المتفق عليه مع محمد فراج الذي يؤدي دور مؤنس لطلاق منى زكي رسميا عند المأذون.

أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21

وفي أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 21، أخبر محمد ممدوح، محمد فراج أنه ينوي تأجيل ميعاد الذهاب إلى المأذون للطلاق بسبب أنه سيسافر مع أمينة عدة أيام، وهو ما وافق عليه مؤنس، وبالفعل سافر حازم وأمينة معا.

توقعات مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 22

ويتوقع متابعون مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 22، أن محمد ممدوح سيرفض تطليق منى زكي رسميا عند المأذون.

ويعتقد آخرون أن سيشهد مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 22، اكتشاف محمد ممدوح أن أمينة مريضة سرطان لذلك كان سيد رجب يريد صنع لها عسل بالأفيون، وأنها ستتوفى.

ويرى البعض الآخر أن منى زكي ستكتشف أن محمد فراج يخدعها وأنه تسبب في انهاء علاقتها بمحمد ممدوح بسبب رغبته في الزواج منها.

موعد عرض مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 14

قناة Dmc

الساعة 7:45 مساءً، والإعادة 2:00 صباحًا و10:00 صباحًا.

قناة دبي

الساعة 10 مساءً، والإعادة 1:30 صباحًا.

قناة OSN

الساعة 10 مساءً.

قناة رؤيا

الساعة 9 مساءً.

أبطال مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وأسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، والتأليف لورشة السيناريست مها الوزير، بمشاركة سمر عبدالناصر، محمد الشخيبي، وعمار صبري، من إخراج تامر محسن، ومن إنتاج «ميديا هب سعدي- جوهر».