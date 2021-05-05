«ثواني تنقذ حياتك».. صحة الدقهلية تحتفل باليوم العالمي لغسيل الأيدي

احتفلت مديرية الصحة بالدقهلية، باليوم العالمي لنظافة اليدين تحت شعار «ثواني تنقذ حياتكم - نظفوا أيديكم» الذي نظمته إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، وجرى خلاله عرض فيديو تقديمي «اليوم العالمي لغسيل اليدين 2021».

وعن أهمية غسل الأيدي وأهميته في منع انتشار فيروس الكورونا والتقنية الصحيحة لغسيل الأيدي في خمس خطوات وتم شرح محاضرة عن استراتيجيات تعزيز الالتزام بنظافة الأيدي بالمنشآت العالمية.

وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يوضح أهمية غسيل الأيدي

وأكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن أهمية غسيل الأيدي بالصابون باعتبارها عاملا أساسيا في الوقاية من العدوى ومكافحة الأمراض حيث تعتبر نظافة اليدين من أكثر الإجراءات فعالية للحد من انتشار مسببات الأمراض والوقاية من العدوى بما في ذلك فيروس كورونا المستجد، داعيا جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية لرفع الوعي لدي الجميع لتعزيز الالتزام بنظافة الأيدي.

وقدمت إدارة مكافحة العدوى درعا لوكيل الوزارة تعبيرا عن الشكر والتقدير لمجهوداته المخلصة خاصة خلال جائحة كورونا ودعمه المستمر لتطوير منظومة الصحة بالمحافظة من اجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي محافظة الدقهلية.

قافلة طبية في ميت غمر

من جهة أخرى، نظمت مديرية الصحة بالدقهلية قافلة طبية علاجية بقرية «هلا» مركز ميت غمر والكشف على 802 مريض خلال يومين وبناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجية مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا

وقال الدكتور سعد مكي، إن القافلة استمرت خلال يومي 3 ، 4 مايو الجاري حيث تم توقيع الكشف الطبي على 802 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة «2 باطنه ، 2 أطفال ، عظام ، جلدية ، انف واذن ، جراحة ، نسا ، تنظيم أسرة».

وأضاف أنه تم توفير 142 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد 185 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 144 حالة أشعة عادية وموجات صوتية للمرضى، وأقيم على هامش القافلة عدد 26 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 117 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 9 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وتم عمل عدد 2 قرارات نفقة الدولة وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المرضى.