صحة الدقهلية تبادر بتسجيل مرضى الكلى والمسنين للقاح كورونا

بدأت مديرية الصحة في محافظة الدقهلية، اعتباراً من اليوم الاثنين، فعاليات تطعيم مرضى الغسيل الكلوي ضد فيروس كورونا، بجميع وحدات ومراكز الكلى بمستشفيات الدقهلية، بناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حيث أخذت مديرية الصحة على عاتقها زمام المبادرة بتسجيل هذه الفئات على منظومة التطعيم بلقاحات كورونا.

وشهد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تطعيم عدد من مرضى الغسيل الكلوي بوحدة الكلى بمستشفى المنصورة العام الجديد، وحضر مرحلة ما قبل التطعيم، من قياس الضغط والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقي، حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح، كما بدأت فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا لكبار السن، داخل دار الأمل للمسنين في مدينة المنصورة.

صحة الدقهلية تتولى تسجيل مرضي الغسيل الكلوي لأخذ لقاح كورونا

وقال الدكتور سعد مكي إنه سيتم التسجيل لجميع مرضى الغسيل الكلوي على الموقع، بواسطة مديرية الصحة، وذلك تيسيراً لهم، وحرصاً على راحتهم، وذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتيسير على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، من مرضى الغسيل الكلوي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في تصريح صحفي، انه تم اليوم الاثنين، بدء فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا لجميع مرضى الغسيل الكلوي، أثناء تلقي خدمة الغسيل بجميع مراكز ووحدات الكلى بمستشفيات ومراكز طب الأسرة بالدقهلية.

بدء إعطاء لقاح كورونا بدار المسنين في الدقهلية

ومن جهة أخرى، قدم الدكتور سعد مكي، الورود والحلوى إلى كبار السن بدار الأمل للمسنين، بمناسبة الاحتفال بأعياد شم النسيم لرفع الروح المعنوية لديهم، وتشجيعهم على تلقي اللقاح، وذلك بحضور الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، حيث شهدا فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة في دار الأمل للمسنين بالمنصورة، لعدد من كبار السن المقيمين بالدار.

وأوضح «مكي» أنه سيتم التسجيل لجميع كبار السن بدور الرعاية، على الموقع، بواسطة مديرية الصحة، وذلك تيسيراً لهم، وحرصاً على راحتهم، وذلك بناءً على تعليمات وتوجيهات وزيرة الصحة، بالتيسير على كبار السن والحرص على راحتهم، داعياً جميع المواطنين للتسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح: www.egcovac.mohp.gov.eg