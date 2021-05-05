التجار والمستوردون يتوقعون استقرار الدولار خلال عيد الفطر

توقع خبراء اقتصاديون استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مع تراجعات طفيفة، حتى نهاية شهر رمضان وأيام عيد الفطر، عند مستوى 15.72 جنيهاً، حيث أشار الخبراء إلى أن الدولار فقد 5 قروش، خلال 3 شهور، في جميع البنوك العاملة بمصر، وأكدوا أن إشباع البنوك لطلبات المستوردين والمستثمرين، خلال الفترة الماضية، وراء استقرار العملة الأمريكية، وعدم قفزها فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.

وقال الخبير الاقتصاد ى هانى توفيق، إن الحكومة سبق لها أن أبدت استعدادتها لمواجهة الظروف المقبلة، والتي تتضمن شهر رمضان المبارك وموسم عيدي الفطر والأضحى، من خلال توفير الدولار لجميع طالبيه، وتوقع عدم ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام الأخيرة من رمضان، وخلال أيام عيد الفطر المبارك.

ومن جهتة، قال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن المستوردين انتهوا من استيراد جميع مستلزمات عيد الفطر خلال الفترة الماضية، وطرحها فى الأسواق منذ ما يقرب من شهر، متوقعاً استقرار سعر الدولار حتى نهاية شهر رمضان وأيام العيد، عند مستوى 15.72جنيهاً، في جميع البنوك العاملة في مصر.

ونفى «النواوي»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، تدخل البنك المركزي في استقرار الدولار، مؤكداً أن آلية العرض والطلب هي التي تحكم سوق الصرف، كما أشار إلى أنه قبيل 3 أشهر، كان هناك طلبات للأجانب على الدولار، بالإضافة إلى طلبات تدبير للعملة من جانب المستوردين ورجال الأعمال، لشراء مستلزمات شهر رمضان والعيد.

ومن ناحيته، أرجع علي الحريري، سكرتير شعبة الصرافة بالغرف التجارية، استقرار الدولار إلى الركود، ووفرة المعروض، وأوضح أن حركة التعاملات بدأت تنشط بصورة أفضل فى الأيام القليلة الماضية، إثر عودة بعض المصريين العاملين فى الخارج لقضاء إجازة عيد الفطر بمصر، ودفع ذلك العملاء إلى بيع الدولار للاستفادة من العملة المحلية فى شراء السلع.

يذكر أن سعر الدولار يشهد حالياً حالة من التراجع بقيمة 5 قروش، خلال 3 أشهر، أمام العملات العالمية والجنيه المصري، بفعل عوامل عالمية ومحلية، وتتراوح أسعاره في مصر حالياً ومنذ فترة، عند مستوى 15.72 جنيه في البنك المركزي.