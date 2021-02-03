أسعار العملات اليوم الأربعاء 3 فبراير 2021: الدولار يسجل 15.76 جنيه

سجل الدولار اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصري نحو 15.76 لسعر البيع، و15.66 لسعر الشراء، في معظم البنوك وشركات الصرافة.

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 21.56 لسعر البيع، في حين حقق سعر الشراء نحو 21.36 جنيه مصري.

وسجل سعر صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري نحو 18.83 جنيه لسعر البيع، بينما حقق سعر الشراء نحو 18.83 جنيه.

وسجل سعر الـ 100 ين ياباني 15.01 لسعر البيع، في مقابل 14.97 لسعر الشراء.

العملات العربية

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل نظيره المصري نحو4.20 جنيه، بينما حقق سعر الشراء نحو 4.11 جنيه مصري.

وسجل الدرهم الإماراتي نحو 4.29 جنيه مصري لسعر البيع، بينما سجل سعر الشراء 21.4 جنيه مصري.

وسجل الدينار الكويتي نحو 52.30 جنيه مصري لسعر الشراء، في حين سجل سعر البيع نحو 48.94 جنيه مصري.

وعلى المستوى العالمي سجل الدولاراليوم الأربعاء أعلى مستوى في شهرين تقريبا مقابل اليورو، إذ يوجه المستثمرون انتباههم إلى الفارق الآخذ في الاتساع بين التعافي في الولايات المتحدة وأوروبا من الجائحة، بحسب وكالة رويترز.

وتعزز هذا الرأي بفضل تحركات في واشنطن صوب تسريع المزيد من الإنفاق التحفيزي ما يتباين مع تمديد إجراءات العزل العام في أوروبا وتوقعات بتراجع نمو منطقة اليورو في الربع الجاري.

واستقر مؤشر الدولار الأوسع نطاقا تقريبا عند 91.046 نقطة، بعد أن زاد لأعلى مستوى في شهرين عند 91.283 نقطة في الجلسة السابقة.

ويأتي تقدم الدولار على الرغم من ارتفاع الأسهم في ظل تحسن المعنويات تجاه المخاطرة، مما يمثل تحديا للارتباط العكسي التاريخي بين اتجاهي العملة الأمريكية والأسهم إلى جانب عملات البيتكوين