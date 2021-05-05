مشاجرة بالأسلحة بين عامل و 3 أشخاص وضعوا كشك أمام منزله بالدقهلية

ألقى ضباط قسم أول المنصورة بمحافظة الدقهلية القبض علي 4 أشخاص خلال مشاجرة بشارع عزام بالمنصورة، استخدموا فيها الأسلحة البيضاء وأصيب أحدهم بطعنة في البطن وأصيب أخر ببتر الإصبع الأوسط باليد اليمني.

نشوب مشاجرة بالسكاكين في المنصورة

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من بعض الأهالي بنشوب مشاجرة بشارع عزام دائرة القسم.

إصابات خطيرة في 4 أشخاص بالدقهلية

انتقل ضباط قسم أول المنصورة إلي مكان المشاجرة، وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة «إبراهيم ماهر محمد صالح»، 33 سنة، عامل ، مصابة ببتر إصبع اليد اليمني، و الطرف الثاني «أحمد محمد منصور»، 50 سنة، عامل مصابا بجرح قطعي بكف اليد اليسرى، ونجله أشرف أحمد محمد منصور، 21 سنة، عامل بناء ،مصابا بجرح شبه نافذ أسفل البطن، ومحمد السيد أحمد عباس، 30 سنة، عامل مصابا بجرح قطعي بالساعد الأيمن وجميعهم يقيمون بذات العنوان .

وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كلا منهم على الآخر بالضرب بالأيدي وآلة حادة «سكين» بحوزة الأول والثالث وإحداث الإصابات المشار إليها وذلك لقيام الثاني بوضع كشك بقالة خاصته أمام منزل الأول مما يعوق حركة دخوله المنزل محل سكنه.

أمكن ضبط طرفي المشاجرة وتم التحفظ عليهما، وبمواجهتهم في محضر الشرطة، تبادلوا الاتهامات فيما بينهم لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1889 لسنة 2021 جنح قسم أول المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة .