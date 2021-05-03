إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسيوط

أصيب ثلاثة أشخاص في مشاجرة نشبت بالأعيرة النارية بين عائلتين بقرية نجع سبع، التابعة لمركز أسيوط، ونُقل المصابون إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمورمركز شرطة أسيوط، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، بوقوع مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين بقرية نجع سبع دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار وفض المشاجرة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن المشاجرة بين عائلتي «جارح» و«شحاتة»، بسبب خلافات قديمة بينهما.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة كل من أحمد حسن شحاتة، وسعاد أحمد شحاتة، كما أصيب محمد محمود سيد بطلق نارى طائش، حيث تصادف مروره بالمنطقة وقت المشاجرة.

ونُقل المصابون إلى مستشفى أسيوط الجامعي، وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشهدت أسيوط خلال الشهر الماضي العديد من المشاجرات، بعضها لخلافات الجيرة، وأخرى لخلافات قديمة، أسفرت عن إصابة شخصين بطلق ناري في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتي «الدقايشة» و«عبدالنبي» بساحل سليم بسبب خلافات قديمة بينهما.