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مدبولي: وقعنا بروتوكول لإنتاج 40 مليون جرعة من لقاح كورونا هذا العام

قال إن هناك متابعة يومية من الرئيس لضمان تأمين احتياجاتنا من اللقاحات

كتب:

شريف سليمان
03:54 م | الأربعاء 05 مايو 2021
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية تحركت نحو توطين صناعة لقاحات كورونا، ووقعت بروتوكول للتعاقد على توطين تصنيع أحد هذه اللقاحات مع إحدى الشركات العالمية لإنتاج 40 مليون جرعة خلال العام الجاري.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي: «هناك محاولة أخرى لتوطين صناعة نوع آخر من اللقاحات بنفس العدد بإذن الله في هذا العام، لكي نتيح اللقاحات لكل مواطنينا خلال المرحلة المقبلة».

وتابع: «نتحرك بكل إمكانياتنا كدولة وهناك متابعة يومية من الرئيس السيسي لضمان تأمين احتياجاتنا من اللقاحات».

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