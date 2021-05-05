غلق المحلات والمولات والمقاهي 9 مساء من الغد لمدة أسبوعين

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إغلاق المحلات والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والسينمات في الساعة التاسعة مساء اعتبارا من الغد لمدة أسبوعين.

وكان رئيس الوزراء قال في مؤتمر صحفي، إنّ هذه الأيام شديدة التميز لجموع الشعب المصري، إذ يعيش المصريون شهر رمضان المعظم وعلى أعتاب عيد الفطر، داعيا الله أن يكون عيدا سعيدا على الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية.

وأضاف أنّ الحكومة المصرية عملت بأقصى طاقة ممكنة للتعامل مع جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنّها استثنائية ويعاني منها العالم أجمع.

وتابع أنّه كان هناك اجتماع للجنة العليا لأزمة كورونا، وكان هناك العديد من النقاشات للتعامل مع الفترة الاستثنائية القادمة الخاصة بإجازة العيد.