الحكومة تكشف عن مخالفات رمضان: غلق 20 ألف مقهى وتحريز 35 ألف شيشة

كشفت وزارة التنمية المحلية عن تقارير القطاعات المعنية بالوزارة، بشأن جهود المحافظات في متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، في الفترة من بداية شهر رمضان المبارك 13 أبريل الماضي وحتى مساء الثلاثاء، وجهود إزالة ورفع تراكمات المخلفات والقمامة خلال ذات الفترة أيضا.

وأعلن وزير التنمية المحلية، أنّ الأجهزة التنفيذية بالمحافظات أغلقت أكثر من 23 ألف محل لمخالفتها المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات وفقا للضوابط الواردة بالقرار الوزاري الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

التنمية المحلية: ضبط 35 ألف شيشة

وأشار اللواء محمود شعراوي إلى إغلاق 8680 ورشة لمخالفة المواعيد و1041 مطعما، و20 ألف مقهى وكافيه و5877 سوقا مخالفا، وضبط نحو 35 ألف شيشة يقدمها أصحاب المقاهي والكافيهات والمطاعم للمواطنين المترددين على تلك الأماكن، ما يعرض صحة وسلامة المواطنين للخطر.

شعراوي: 25 ألف محضر عدم ارتداء كمامة

وأوضح الوزير أنّ تلك الفترة شهدت حملات يومية لرؤساء الأحياء والمدن والمراكز لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا، وجرى تحرير نحو 25 ألف محضر عدم ارتداء كمامات واقية.

وطالب اللواء محمود شعراوي، المواطنين وأصحاب المقاهي والكافيهات، بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لكورونا للحفاظ على سلامة وصحة الجميع، خاصة مع زيادة أعداد الإصابات بكورونا خلال الفترة الحالية.

وطالب شعراوي، المحافظين بالتنبيه على رؤساء الأحياء والمدن والمراكز بالاستمرار في تكثيف الحملات على مدار اليوم خاصة بعد الإفطار، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، والتعامل بحزم مع المخالفين لتلك الإجراءات للحد من زيادة أعداد الإصابات، خاصة مع قرب نهاية شهر رمضان والاستعداد لعيد الفطر المبارك.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية رفع الإشغالات المخالفة خاصة في الميادين والشوارع الرئيسية لعدم تعطيل الحركة المرورية للسيارات وسير المواطنين في الشارع، موضحا أنّ الدولة تسعى للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، ولن تتهاون في تنفيذ إجراءات مواجهة فيروس كورونا بكل حزم وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وجدد شعراوي التأكيد على أنّ الوزارة جادة في تقييم قيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء وفقا لجهودهم في تطبيق الإجراءات الوقائية خلال الفترة الحالية، للسيطرة على زيادة أعداد المصابين بكورونا.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنّ الفترة القادمة ستشهد جولات مفاجئة من جانب قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة على عدد من المحافظات، لرصد أي مخالفات خاصة بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة في المطاعم والكافيهات والمقاهي، وتقديم الشيشة وعدم الالتزام بنسبة 50% من أعداد المترددين على تلك المنشآت.